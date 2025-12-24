Manželka mistra světa Kempného: Ódy na švédské Vánoce! V čem jsou jiné?
Letošní rok přinesl pro rodinu hokejového šampiona Michala Kempného (35) spoustu změn. Kromě narození syna Alberta bylo tou nejzásadnější také přesídlení do Švédska, kde nyní »Kempas« působí v dresu Brynäs IF. A manželka bývalého obránce Sparty nyní promluvila o tom, co jI v severské zemi zaujalo!
Ze zimy ve Švédsku měla Nicola prvotně trochu respekt. V létě si sice pochvalovala bydlení u vody, ale předpokládala, že v chladnějších měsících s tím bude spíše trápení. Prozatím se ale zdá, že je ze zimního období ve Skandinávii nadšená.
„Ve Švédsku je tma ve dvě hodiny a dost nevlídno, takže tady mají hodně rádi Vánoce a dělají si to pěkné,“ prozradila Nicola. „Hodně zdobí domy, svítí tu světýlka a vánoční hvězdy,“ vylíčila Kempná, kterou nejvíc zaujala jedna zásadní věc: „Necítím takový ten konzum a bláznění v obchoďáku, jako u nás, ale klidnou atmosféru plnou jídla.“
Skoro se po takových slovech zdá, že Vánoce ve Švédsku budou letos snové. Bez ohledu na to, kde je rodinka bude trávit, ale rozhodně budou výjimečné! Před pár týdny totiž přišel na svět druhý syn Albert a starší Adam (4) se tak stal bráškou.
Miminka se rodinka Kempných dočkala navzdory tomu, že Nicola trpí endometriózou, což je zákeřné onemocnění, při kterém ženy trápí silné bolesti během i mimo menstruaci a často se s ním pojí také neplodnost.