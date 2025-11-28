Ve Švédsku se strachují o Kempného. Trenér: Nevím, o co jde. Bude Čech v pořádku?
Má patřit k úzkému okruhu aspirantů na účast na únorové olympiádě. Obránce Michal Kempný po odchodu ze Sparty nastupuje v elitní švédské soutěži za Brynäs, hokej mu zase začal chutnat. Jenže fanouškům z Gävle ve čtvrtek pořádně zatrnulo, když se reprezentační zadák po kontaktu s tyčkou stěží potácel z ledu. Problém i pro národní tým? Podle prvních prognóz by nemělo jít o vážný malér, třebaže trenér Niklas Gällstedt toho po utkání s Linköpingem moc netušil.
Obvykle zhusta vytěžovaný Michal Kempný ve čtvrtek na ledě nechal jen osmiminutovou stopu. Šichta pro něj skončila předčasně a nešťastně už v průběhu druhé třetiny souboje s Linköpingem, kdy podklouzl a narazil do brankové konstrukce. Při tom si pětatřicetiletý rodák z Hodonína zkroutil koleno.
„Nevím, jestli si o vlastní branku něco natáhl, vůbec nemám tušení. Budeme si muset počkat a uvidíme, co přinesou další dny,“ prohlásil neurčitě obráncův kouč Niklas Gällstedt v pozápasovém rozhovoru pro švédskou televizní stanici TV4.
Mnoho důvodů ke spokojenosti neměl. Nejenže přišel o elitního zadáka, ale jeho svěřenci navíc nezvládli mač ani výsledkově. Na hřišti aktuálního tabulkového souseda padli 1:2 a od hrozby sesunu mimo postupové pozice do play off už nejsou vzdálení ani na jeden bod. Slavit naopak mohl útočník domácích Jakub Vrána.
České reprezentaci by se brzký návrat Kempného, k němuž klub žádné dodatečné prohlášení nevydal, tuze hodil. Obránců se zkušenostmi z NHL a vítězů Stanley Cupu nemá kouč Radim Rulík nepřeberné množství. S bývalým sparťanem mohl být spokojený i při poslední akci Euro Hockey Tour ve Finsku.
Pocuchané nervy
Několik zadáků z tuzemska už v průběhu sezony pocuchalo nervy zástupců národního týmu. Necelý měsíc scházel v NHL předběžně nominovaný kapitán Anaheimu Radko Gudas, ve Švýcarsku zase absentoval jiný horký kandidát Jan Rutta, hráč Ženevy.
Kempného zdravotní historie je zraněními vyloženě protkaná, v minulém ročníku sehrál v základní části extraligy jen 24 zápasů a problém z mezinárodního klání ho připravil o možný start na mistrovství světa v Dánsku a Švédsku.
Mistr světa z Prahy 2024 musí doufat, že letos ho potká jiný osud a zahraje si na ZOH. „Je to blízko, ale taky daleko. Rozhoduje spousta faktorů – zdraví, výkonnost. Dvě olympiády mi utekly a tohle je poslední šance nominaci urvat. Bude záležet na výkonech, jak na tom budu zdravotně a na tom, jestli budou mít trenéři zájem,“ vykládal Kempný na startu listopadu až prozíravě.
V kariéře nic nemůže brát za samozřejmé. Možná si vzpomenete, jak před čtyřmi lety po dlouhé absenci nastoupil v AHL, aby ho při prvním zápase zranil uklízeč s hrablem… „Mám se smát, nebo brečet?“ glosoval Kempný.