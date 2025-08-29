Kometa? Smál jsem se, přiznal Kempný po návratu. V Brně se na něj zase pískalo
Na obránce Michala Kempného (34) v dresu soupeře se pískalo, celé Kometě tleskalo. „Když nám ji vylosovali, smál jsem se tomu. Podepíšu ve Švédsku a zrovna chytneme Brno,“ přiznal Kempný po utkání. Český mistr vstoupil do Ligy mistrů pravou nohou, po velmi dobrém výkonu přestřílel švédského vicemistra Brynäs Gävle 4:1. Pozitiv se najde plno. Byť soutěž rozhodně není pro Brno prioritou sezony (tou je extraliga), rozjel ji naplno, s chutí a v kompletní sestavě. V neděli doma pokračuje s dánským Odense (od 16 hodin).
Ačkoliv se hodonínský rodák Michal Kempný řadí mezi odchovance Komety, velká část jejích fanoušků ho nemá v oblibě. Nemůže mu zapomenout, že po návratu ze zámoří dal přednost angažmá ve Spartě. Byť předtím prohlásil, že do ní nikdy nepřestoupí. Stalo se a od té doby má zadák na brněnském ledě malé peklo.
Pískalo se na něj, i když dorazil s novým švédským týmem. Jakmile měl puk na holi, rozléhal se po hale hromový pískot. Na ten je Kempný, jenž čeká s manželkou druhé dítě, zvyklý už z extraligy. „Klukům jsem naznačoval, že to bude asi stejné, jako když jsem tady hrál v minulosti. Je to něco, co neovlivním,“ reagoval Kempný.
Umí si s tlakem poradit, nezdrtí ho. „Vždycky je pro mě speciální zahrát si tady. Navíc se na mě přijela podívat i rodina, která žije nedaleko od Brna. Je to docela vzrušující,“ prohlásil před dočasným návratem na jih Moravy. „Mě už tady nepřekvapí vůbec nic.“
Za Gävle nastoupil v pátek večer v první obranné dvojici, po rozpačité sezoně se chce na severu Evropy znova nakopnout a bavit se hokejem. První výsledek v LM mu ovšem radost neudělal. Domácí byli lepší, výborní. Dávali parádní góly. Od kombinace čtvrté lajny, zakončené Janem Ekrtem, po brilantní souhru bratrů Zohornů. Sourozenci byli vedle sebe ve třetí lajně a moc je to bavilo. „Užíváme si každý trénink i zápas,“ vyznal se Hynek Zohorna, střelec branky na 3:0.
Kometa ukázala svaly. Silného soka přejela, měla šance i na víc branek. Tu poslední poslal Šimon Stránský při power play do prázdné klece. Kouč nikoho nešetřil, vítězové poslali do hry aktuálně to nejlepší. První duel v přípravě odehrál po návratu z Ameriky bek Brandon Davidson. „První třetina byla od nás hodně solidní, ale pak jsme udělali tři chyby, po kterých jsme třikrát inkasovali,“ hodnotil Kempný. „Pak klasika… Kometa se stáhla, má to dobře propracované. Těžce jsme se propracovávali k šancím a střelám. Chyběli nám nějací kluci,“ dodal v narážce na oslabenou sestavu Brynäs.
O místo v užší rotaci šampiona úspěšně bojují mladí útočníci Ekrt (20) a Danny Chludil (19). Vypadá to, že by se měli ve čtvrté formaci udržet pro start extraligy oba. V přípravě už vstřelili dohromady tři góly, v obranném pásmu protivníka umí spolu s Jakubem Kosem (22) udělat vítr.
Zvládli i tempo Ligy mistrů.
V Česku zůstávají na víkend i Švédové, v neděli se představí Brynäs v Hradci Králové na ledě Mountfieldu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|2
Rauma
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|2
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|4
Eisbären
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|2
|5
Frölunda
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|2
|6
Ilves
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|7
Salzburg
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|8
Bern
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|2
|9
Odense
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|10
Bremerhaven
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|10
Zug
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|10
KalPa
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|0
|14
Belfasts Giants
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|14
Zürich
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|14
Luleå
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|17
Tychy
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Ingolstadt
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|19
Grenoble
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|20
Lausanne
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|20
Brynäs
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|22
Klagenfurt
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|23
Bolzano
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|0
|23
Storhamar
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|0