Kempný otevřeně o těžké sezoně: Stopl jsem to dřív, než mohlo být pozdě

Ačkoli i příští sezonu měl strávit v pražském velkoklubu, s rodinou se vydali v podstatě na venkov. „Někdy vycítíte, že pro vaše vlastní dobro je zapotřebí vyskočit z komfortní zóny. Proto říkám: Pojďme do neznáma, pojďme si hrábnout a vytvořit si někde jinde pozici,“ říká Michal Kempný, uznávaný obránce, jenž se vrací i k momentu, kdy před třemi roky upřednostnil rudé S před Kometou a mnozí brněnští fanoušci mu to dodnes dost nahlas vyčítají.

Jaké jsou vaše první dojmy z nové štace v Gävle a z kabiny Brynäs?

„Byl jsem tu poprvé už před měsícem, seznámit se s prostředím, najít si bydlení a tak. Po pátečním příletu jsem si vyhodil věci na zimáku a šli jsme se s rodinou zabydlet. První dny byly trochu hektické, ale pomalu se tu usazujeme a zvykáme si.“

Máte lehčí trému ze změny pracovní i životní adresy?

„Je to zdravá nervozita, nic přehnaného. Přicházím do nových míst, do jiné ligy, nic z toho jsem zatím nepoznal. Mám zdravý respekt, pokoru, zároveň se těším. Nacházíme se asi hodinu a půl cesty od Stockholmu, na pobřeží v menším městečku, hokejová hala je pěkná, asi pro osm až devět tisíc fanoušků. Zázemí je na vysoké úrovni. Lidé z organizace na mě zapůsobili velmi dobře, potěšil mě jejich velký zájem o moje služby. V době, kdy jsem se rozhodoval, jakým směrem se vydat, volba Brynäs na mě zapůsobila jako nejlepší řešení ze všech. Dává nám to smysl, láká mě to. Mám tu navíc řadu bývalých spoluhráčů, které znám ze zámoří.“

Brynäs loni postoupil z druhé nejvyšší soutěže a letos na jaře už hrál o titul, nakonec padl s Luleou. To jistě ukazuje na dobrou práci v klubu…

„Souhlasím. Určitě jde o zajímavý mančaft. Když jsme si rozebírali, kam se vydat, zjišťovali jsme všechny možné informace. Po hovorech s GM klubu vyplynulo, že poskládali fakt dobrý tým plný hladových kluků. Sám jsem to na nich vypozoroval. Chtějí znovu hrát co nejvýš, což mě hodně láká. Nechtěl jsem jít do mužstva bez velkých ambic a myšlenek na přední umístění.“

Vyptávali se vás noví parťáci, proč rok před koncem smlouvy opouštíte Spartu a vydáváte se do tamního regionálního klubu?

„Upřímně, všichni se divili… (usmívá se) Zajímalo je, proč se stěhuju z obrovského komfortu v Praze, který jsem měl já i moje rodina, zrovna sem.“

Co jste jim odpovídal?