Předplatné

Hradec v Lize mistrů schytal výprask od Kempného a spol., Kometa skolila Dány

Hradecký brankář Filip Novotný inkasuje proti Brynäs v Lize mistrů
Hradecký brankář Filip Novotný inkasuje proti Brynäs v Lize mistrůZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Hradecký brankář Filip Novotný ve střehu proti Brynäs v Lize mistrů
Hradecký brankář Filip Novotný ve střehu proti Brynäs v Lize mistrů
Hradecký Kevin Klíma vdiskuzi s hlavním trenérem Tomášem Martincem
Hráči švédského Brynäs se radují z gólu v Lize mistrů proti Hradci Králové
Brno v Lize mistrů porazilo Odense
Brno v Lize mistrů porazilo Odense
Brněnský Šimon Stráský se se svými spoluhráči raduje z gólu v utkání Ligy mistrů proti Odense
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hokejisté Komety Brno zvítězili v Lize mistrů doma nad dánským Odense 5:2 a i podruhé naplno bodovali. Úřadující český šampion navázal na páteční výhru nad švédským Brynäs 4:1. Hradec Králové také na vlastním ledě po úvodní porážce s Odense 3:4 po samostatných nájezdech opět neuspěl a prohrál s Brynäs vysoko 0:5.

Kometa se ujala vedení v čase 4:46 díky gólu obránce Jakuba Zubíčka. Potom ale nevyužila tři vyloučení soupeře a neprosadila se ani v 81 sekund trvající přesilovce pěti proti třem. V 17. minutě naopak při trestu Hynka Zohorny vyrovnal Mason Klee.

Po 156 sekundách druhé části se Brňané vrátili do vedení. Z pozice mezi kruhy překonal brankáře Niklase Lundströma Hynek Zohorna. Ve 27. minutě odpověděl z dorážky Kevin Karlsson, ale za 122 sekund se prosadili opět domácí díky Šimonu Stránskému. V 53. minutě se Kometa dočkala pojistky vedení díky trefě beka Libora Zábranského. Necelé čtyři minuty před koncem ještě zpečetil výsledek další zadák Tomáš Bartejs.

V brance Hradce Králové dostal tentokrát přednost zkušenější Filip Novotný, jenž ve třetí minutě nedokázal při hře čtyř proti čtyřem pokrýt únik Lucase Petterssona. Krátce nato mu za zády zazvonila tyčka po střele Antona Rödina, ale další chybu jeho spoluhráčů v defenzivě už potrestal Oskar Lindblom.

Východočeši těžko hledali recept na soupeřovo tempo a nepomohly jim ani dvě přesilovky v prostřední části. Po konci druhé výhody nezpracoval kotouč na modré čáře obránce Ondřej Dlapa, jehož přebruslil Jack Kopacka, a americký útočník poslal Brynäs do pohodlného náskoku.

Ani poté si český zástupce dlouho nevytvořil souvislejší tlak. Teprve dvacetiletý italský gólman Damian Clara, jehož do švédského klubu zapůjčil Anaheim, zastavil domácím všechny střely s výjimkou teče Radovana Pavlíka, která skončila na tyčce. Trenér Tomáš Martinec v 57. minutě zesílil přesilovou hru odvoláním brankáře, jeho tah ale potrestal Rödin a v úplném závěru ještě navýšil skóre Linus Ölund.

Liga mistrů

HC Kometa Brno - Odense Bulldogs 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Zubíček (H. Zohorna, A. Zbořil), 23. H. Zohorna (A. Zbořil, T. Zohorna), 29. Š. Stránský (Flek, Gulaši), 53. Zábranský (Š. Stránský, Cingel), 57. Bartejs (Flek, Š. Stránský) - 17. Klee (Andersen, Oden), 27. K. Karlsson (M. Jensen, Popovic). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Ondráček, Axman (všichni ČR). Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1. Diváci: 3953.

Mountfield Hradec Králové - Brynäs IF 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 3. L. Pettersson (Vesel, Dahlqvist), 8. Lindblom (Rödin, Scott), 32. Kopacka, 57. Rödin (Scott, Hägg), 60. Ölund (Kopacka). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Šimánek, Thuma (všichni ČR). Vyloučení: 6:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2830.

Další výsledky:

Lukko Rauma - Bolzano 3:4
Frölunda - Lausanne 5:2
Curych - Tychy 4:0 (čisté konto Hrubec)

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno220009:36
2Frölunda220008:26
3Ilves2200010:56
4Zug211008:35
5KalPa211007:35
6Zürich210106:34
7Luleå210106:54
8Rauma210017:53
9Brynäs210016:43
10Eisbären210015:33
11Salzburg110003:13
12Sparta210016:53
13Bern210014:43
14Storhamar210014:53
15Bolzano210014:63
16Klagenfurt210014:63
17Bremerhaven101003:22
18Odense201016:82
19Belfasts Giants200116:101
20Mountfield200113:91
21Ingolstadt200022:70
22Lausanne200023:90
23Tychy200021:70
24Grenoble200021:70

     

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů