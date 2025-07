Hvězda NHL a Ovečkinův nahrávač se vrací po dvou letech. Zahraje si s Kempným

Nicklas Bäckström. Výrazné jméno švédského hokeje, které mohlo leckterým fanouškům během posledních dvou let vypadnout ze zřetele, přichází zpátky na scénu. NHL vyměnil za domov, v 37 letech se vrátil do mateřského klubu Brynäs. Takřka po dvou letech bez zápasu kvůli zdravotním patáliím se pokusí vrátit na nejvyšší úroveň. „Poslední roky byly těžké, ale teď se moje tělo cítí skvěle. Celé léto jsem byl na ledě a cítím se připravený na tenhle úkol,“ popisoval jeden z nejproduktivnějších Švédů v historii NHL.

K poslednímu utkání nastoupil 29. října 2023 proti San Jose a kariérní bilanci upravil na 1105 odehraných zápasů v dresu Washingtonu. Jen o dva dny později vyhlásil Nicklas Bäckström, že si od hokeje potřebuje dát přestávku kvůli problémům s kyčlí, ze zbývajících dvou sezon kontraktu už neodehrál ani sekundu.

„Abych byl upřímný, v průběhu mi vyskočily myšlenky na konec kariéry. Ale lásku a touhu hrát jsem vždycky měl. Pro mě to bylo tak, že jsem chtěl skončit v Brynäs, i když jsem netušil, jestli to bude přijatelná cesta pro mě i pro organizaci,“ popisoval zkušený útočník po uvítání ve staronovém působišti. Oficiálně se stal prvním švédským hokejistou, který v NHL pokořil hranici tisíce bodů a poté se vrátil domů do SHL.

Právě v klubu z města Gävle začala před 18 lety Bäckströmova pouť za úspěšnou kariérou za mořem a ziskem Stanley Cupu. Z šikovného Švéda se brzy stal dvorní nahrávač kanonýra Alexandra Ovečkina. Nebýt jeho, Rus by pravděpodobně ještě nějakou chvíli střelecký rekord Wayna Gretzkyho nepřekonal.

„Hned jak jsem tam Nickyho uviděl, chtělo se mi brečet. Byl velkou součástí mého úspěchu a společně jsme vyrostli. Řekl jsem mu, bez tebe bych na tenhle milník nikdy nedosáhl,“ vyprávěl Ovečkin poté, co se v dubnu přehoupl přes Gretzkyho zápis a zažil velkou slávu.

Dlouholetému parťákovi měl za co děkovat. Bäckström asistoval hned u 279 Ovečkinových gólů, žádný další spoluhráč se mu zdaleka nepřiblížil. Spolupráce švédsko-ruského dua mohla být ještě plodnější, jenže majitele dvou zlatých medailí z MS zastavila problematická kyčel.

Jednu z operací podstoupil už v roce 2015, další přišla na řadu o sedm let později. Postupem sezon zápasové vytížení elitního centra klesalo. Přes 60 odehraných zápasů základní části se Bäckström naposledy přehoupl v sezoně 2019/20, pak se porce zmenšovala – 55, 47, 39 a v předminulém ročníku už jen osm duelů. Naposledy vynechal celou sezonu.

„Nic není jasné, když procházíte obdobím zranění. Byly tam vzestupy a pády. Teď jsme se s rodinou rozhodli takhle a jsme za to vděční,“ vyprávěl Švéd po návratu domů.

Velké loučení naopak nastalo v hlavním městě Spojených států. Bäckström opustil Capitals jako nejlepší nahrávač v historii organizace. „Nick dával každý den všechno, co měl v sobě, a měl vliv na tým, město a komunitu. Je jedním z největších hráčů Capitals všech dob,“ loučil se s ikonou klub. Sám útočník se už přes léto chystal na návrat. Dům ve Washingtonu dal k prodeji za 15 milionů dolarů, s manželkou a třemi dětmi bude mít nový domov ve Stockholmu. Právě z hlavního města skandinávské země bude do Gävle pravidelně dojíždět.

V jednom týmu se znovu sejde s českým bekem Michalem Kempným, s nímž v roce 2018 oslavil zisk Stanley Cupu. „Uvidíme, jaká bude moje role. To je zcela v moci trenérů. Jediné, co můžu udělat, je to, že se připravím nejlépe, jak můžu. Rovnou vám ale můžu říct, že první zápas bude hodně nervózní,“ prohlašoval natěšený navrátilec Bäckström.

