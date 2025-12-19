Fotbalista Penciak zemřel při nehodě: Děsivé detaily
Dopravní nehoda, která otřásla Slovenskem na začátku prosince má děsivé pozadí. V troskách vozu uhořel známý fotbalista Ondrej Penciak (†35). Policie až nyní otevřeně popsala, co se stalo.
Řidič jedoucí směrem na Dvorníky havaroval poblíž Vinohrad nad Váhom. Za tamní oddíl pravidelně nastupoval k fotbalovým zápasům. Po srážce auto zachvátil požár, proto Ondrej neměl šanci na záchranu. Motor se našel mimo vozidlo. Tak silný byl náraz do stromu.
„Podle předběžných informací řidič vozidla značky Audi z dosud neznámých důvodů bez brzdění sjel ze silnice a narazil do stromu. V důsledku nárazu vozidlo začalo hořet. Řidič vozidla bohužel svým zraněním podlehl,“ informovala trnavská krajská policie web Zoznam.sk.
Jeho spoluhráči zůstali v naprostém šoku. „3. prosinec zůstane v našich srdcích jako den, kdy nás opustil náš spoluhráč a přítel. Od té doby je těžké uvěřit, že už nebudeš stát vedle nás, smát se a bojovat o každý bod... Do týmu jsi vnesl radost, odhodlání a přátelství, které nelze nahradit. Na hřišti jsi byl spolehlivý, vždy připravený podávat výkony a podporovat tým,“ napsal fotbalový klub na svém facebookovém profilu.