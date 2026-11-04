Zámoří řeší absenci Vanišové na MS: Spory s koučem?!

Autor: mib
Proč chybí Vanišová v repre?

Jako by si nový reprezentační trenér Moták dovolil nevzít na mistrovství světa třeba Nečase z Colorada! Takový poprask způsobil i americký kouč českých žen Brian Idalski (55), který nepochopitelně ignoroval útočnici Terezu Vanišovou (30) z Vancouver Goldeneyes.

Vanišová je spolu s klubovou parťačkou Láskovou a Křížovou z New York Sirens (ta má problémy s vízy) jednou ze tří reprezentantek z PWHL, které se nedostaly do výběru pro MS v Dánsku.

„Tereza nechybí ze zdravotních důvodů. Z respektu k jejímu soukromí nebudeme dávat žádný další komentář,“ sdílela údajné stanovisko z Česka reportérka klubu Vanišové. Fanoušci začali hned spekulovat o sporech s Idalskim, jenž měl hráčky Vancouveru ještě do června na povel.

 

Teď může sedět doma za pecí.
Teď může sedět doma za pecí.

 

 

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