Zámoří řeší absenci Vanišové na MS: Spory s koučem?!
Jako by si nový reprezentační trenér Moták dovolil nevzít na mistrovství světa třeba Nečase z Colorada! Takový poprask způsobil i americký kouč českých žen Brian Idalski (55), který nepochopitelně ignoroval útočnici Terezu Vanišovou (30) z Vancouver Goldeneyes.
Vanišová je spolu s klubovou parťačkou Láskovou a Křížovou z New York Sirens (ta má problémy s vízy) jednou ze tří reprezentantek z PWHL, které se nedostaly do výběru pro MS v Dánsku.
„Tereza nechybí ze zdravotních důvodů. Z respektu k jejímu soukromí nebudeme dávat žádný další komentář,“ sdílela údajné stanovisko z Česka reportérka klubu Vanišové. Fanoušci začali hned spekulovat o sporech s Idalskim, jenž měl hráčky Vancouveru ještě do června na povel.