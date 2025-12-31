Drsné přiznání dcery Kateřiny Neumannové Lucie: Tátu vymazala ze života!
Influencerka Lucie Neumannová na svém Instagramu zveřejnila nevinné video z túry, na kterou ji vytáhla její slavná maminka Kateřina. Záběry zakončila hláškou, která ale odhalila velkou bolest. Problémy s tátou, o kterých v minulosti mluvila, se zjevně nezlepšily. Naopak...
Poslední měsíce září dcera Kateřiny Neumannové štěstím. Lucie se sama věnuje atletice, ale kromě toho je také věrnou fanynkou svého miláčka a tenisty Jiřího Lehečky (24), kterého momentálně doprovází na Australian Open. Ještě předtím ale stihla soustředění na Tenerife a v jeho závěru i s mamkou výlet do hor.
„Netěším se na cestu dolů,“ zhodnotila olympijská šampionka náročnost terénu. „Opatrně, jo? Jsi můj jediný rodič, tak se nezabij,“ poznamenala Lucka. Průpovídka, která jen podtrhuje složitý vztah s tátou, o kterém už influencerka v minulosti mluvila. Teď to vypadá, že Josefa Jindru ze života zkrátka úplně odstřihla, nebo to spíš udělal on sám...
„Ono to vlastně nebylo ideální už v době, kdy jsem strávila rok ve škole s tenisem v akademii v USA, to mi bylo 14. V kontaktu nejsme přes dva roky. Není to tak, že by se stala jedna konkrétní věc, která by nás rozdělila. Spíš celá řada událostí, které mě postupně zraňovaly nebo trápily a prostě se jich stalo moc. Taky jsem pochopila, že hodně ublížil mojí mámě,“ svěřila se Lucka Blesku v roce 2023.
„Nikdy ale nezapomenu na setkání, po kterém jsem pochopila, že táta v mém životě asi nebude," povzdychla si nad otcem, od kterého neviděla od svých 14 let ani haléř. Vždy si ale trvala na tom, že s maminkou Katkou rozhodně nestrádala.
„Na loňském Memoriálu Josefa Odložila jsem si zaběhla osobní rekord na 800 metrů a měla docela radost. Na Julisku přijela i moje ségra s tátou a jeho současnou rodinou. Tak jsem ho chtěla jít pozdravit a třeba se podělit o radost z povedeného závodu. On tu situaci vyřešil tak, že dělal, že mě nevidí, když jsem ho pozdravila. Tohle mě hodně zamrzelo. Pořád jsem v sobě měla naději, že se to mezi námi udobří a budu mít zase tátu. Ale tohle pro mě byl silný a nehezký zážitek a já si to v sobě uzavřela," prozradila před dvěma lety Neumannová mladší, kterou také mrzelo, že se Jindra nedokázal zastat Kateřiny v dobách, kdy byla osočována z podvodu při mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci.