Maminka Kateřiny Neumannové: Boj o život! A pak...
Silnou vůli mají prostě v genech! Legendární lyžařka Kateřina Neumannová (52) a její dcera Lucie (22) vyvezly nejstarší členku rodu, babičku Zdeničku (86). na podzimní dovolenou na prosluněnou Mallorku. A poodhalily velmi emotivní pozadí svého výletu...
„Bojovat se vyplatí v každém věku. Naše máma/babička »oslavila« před rokem své 85. narozeniny na Resuscitačním oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a nebylo to vůbec dobré. Téměř rok poté jsme se vydaly na výlet na Mallorku," vyprávěly Kateřina s Lucii na instagramu.
Na záběrech z nemocnice je zřejmé, že situace byla opravdu zlá. Babička byla na lůžku připojena na kyslík a řadu dalších přístrojů. Přesto se ale snažila o úsměv... »Neumannky« se totiž nikdy nevzdávají, jak svorně připsaly k videu. A opravdu, o rok později už je paní Zdeňka plná života a štráduje si to s turistickými holemi po pobřeží Port de Sóller. „Doufám, že nebude babička chtít skákat šipky do bazénu," smála se Kateřina.
„Myslím, že jestli babička neztratí pas nebo občanku, tak to bude úspěch," dobírala si oslavenkyni zase vnučka Lucie. A nakonec nebyla daleko od pravdy... Paní Zdenička totiž na Mallorce přišla o telefon. „V životě se ale dá ztratit víc… Vůle bojovat a chtít funguje v každém věku," dodala Lucka a připojila velké poděkování zdravotníkům, kteří se o babičku starali.
Smrt táty
Před čtyřmi a půl lety přišla olympijská vítězka v běhu na lyžích o tatínka Milana. „Dnes odešel navždy můj báječný táta, Lucky děda. Kdo jste ho znal a třeba měl rád, věnujte mu vzpomínku. Ještě v sobotu jsem s ním na Šumavě obešla dvě kolečka před barákem. Už tu ale nechtěl být... Děkuju mu za všechno, co pro nás udělal" truchlila tehdy.