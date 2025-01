Mladá Neumannová trénuje na závod s mámou: rande s Lehečkou na běžkách

Lehečka má za sebou povedený výlet do Austrálie, kde vyhrál turnaj v Brisbane a na Australian Open postoupil až do osmifinále. Než se o víkendu na úvod dalšího ročníku Davis Cupu pustí do outsiderů z Koreje, užil si se svou přítelkyní pár dní na Šumavě na lyžích.

Když její milý hrál v Austrálii, Neumannová mu fandila u televize a za odměnu od něj po vítězném zápase dostala srdíčko na kameru s písmenem L uprostřed.

Zatímco Lehečka už se chystá na Davis Cup, jeho přítelkyně dál trénuje na start během víkendu Jizerské 50. Spolu s mámou Kateřinou se sejdou na klasické desítce, která se jede v sobotu 7. února.

Lucie už v Jizerských horách startovala před dvěma lety v týmové štafetě a taky v závodě na deset kilometrů.

„Docela mě to bavilo, takže jsem řekla, že druhý den pojedu i tu desítku. Mamka si myslela, že to je tak pro srandu, ale já jsem tam jako jela skoro vyhrát. Já jsem prostě chtěla jet úplně naplno,“ vzpomínala Neumannová.

V nejvyšších místech tratí Jizerské 50 leží aktuálně až 80 centimetrů sněhu, přičemž celá východní část trati je pokryta dostatečným množstvím sněhu. Dostatek přírodního sněhu je také na úsecích v okolí Kristiánova a Hřebínku. Na nejníže položených místech trati, tj. z Bedřichova na Novou Louku probíhá aktuálně nahazování a rozhrnování technického sněhu, kterého jsou na stadionu vytvořeny dostatečné zásoby.

Pořadatelé zatím pracují na tom, aby se hlavní závod Jizerské 50 v neděli 8. února mohl uskutečnit na klasické trase. V nejvyšších místech tratí Jizerské 50 leží dostatek sněhu. Organizátoři monitorují situaci na několika místech, kde je menší sněhová pokrývka a jsou připraveni vést závod náhradní trasou.