Lehečka odletěl do Austrálie: Chci atakovat TOP 10. Pauza mohla být delší, protože...
Sedm míst a „jen“ 675 bodů dělí Jiřího Lehečku od mety top 10. Ze sedmnácté příčky na ní chce aktuálně nejlepší český tenista v nadcházející sezoně útočit. Prosincová příprava na Tenereife se mu vydařila a nový rok začne v Austrálii, kde se mu vždy vede. „Dělám maximum a věřím, že dřív nebo později se mi to vrátí,“ hlásal čtyřiadvacetiletý borec.
V bílé bundě a s úsměvem na tváři vyrazil nejlepší český tenista Jiří Lehečka za novou sezonou. Stejným letem jako kamarádka Karolína Plíšková mířil s přítelkyní Lucií Neumannovou přes Dubaj do Brisbane, kde ho příští týden čeká obhajoba titulu.
V jaké náladě míříte k protinožcům?
„V dobré. Do Austrálie se vždycky strašně moc těším. Není lepší místo, kde v teple začít novou sezonu. Příprava se povedla podle mých představ, cítil jsem se při ní lépe než loni. I poslední tréninky před odletem proběhly v pohodě. Udělal jsem maximum, co jsem mohl.“
Kde jste se připravoval?
„Celý prosinec jsem strávil na Tenerife. Počasí je tam ideální, pak tréninkové dávky moje tělo o dost líp snáší, když regeneruje ve 23 stupních na sluníčku. Mám už vyzkoušené, že se mi tam vždy dobře trénovalo, počasí vyšlo náramně. Je tam tréninkový komplex s padesátimetrovým bazénem, dvě fitka, dvanáct tenisových kurtů, atletický ovál. Všechno je na jednom místě a trénuje se nám tam vždy skvěle.“
Na konci poslední sezony vám již docházely síly. Stihl jste si vůbec pořádně odpočinout?
„Pauza by mohla být o něco delší, protože tím, jak jsme hráli ještě Davis Cup, jsme byli všichni ochuzení o delší odpočinek. Ale s tím jsme počítali od té doby, co jsme vyhráli v Americe, jsme se snažili offseason malinko rozložit. Já udělal maximum, odpočinul jsem si fajnově a na začátku přípravy jsem se necítil nijak unavený, což pro mě bylo hlavní. Kondičně jsem se cítil velice dobře a byl jsem připravený se zase posouvat dál.“
V Brisbane jste loni získal titul. Jaké bude startovat sezonu hned jako obhájce?
„Uvidí se… Samozřejmě je ale příjemný přijet na turnaj, kde se vám dařilo. Tak jako všude v Austrálii, ať už to je Adelaide nebo Melbourne. Nechci si dávat přehnané cíle. Vím, že mám na to tam zahrát hezký výsledek, ale budu se snažit jít kolo po kole a uvidíme, kam mě to dostane. Přípravu jsem vážně udělal dobrou, tak uvidíme, jestli se projeví teď nebo až později. Ale projeví se určitě.“
Už jste ale zvyklý, že se vám v Austrálii začátek vždy povede.
„Všechno se tam poslední roky vždycky dobře sešlo. Poprvé, když jsem letěl do Austrálie, jsem se hned kvalifikoval na grandslam a ještě pak v hlavní soutěži sehrál dobrý zápas proti Dimitrovovi na čtyři sety. Pak jsem hrál čtvrtfinále Australian Open, rok na to vyhrál Adelaide a naposledy Brisbane. Teď už mi zbývá asi jenom vyhrát celé Melbourne. (smích) To by bylo samozřejmě moc fajn.“
Čím to, že vždy rozjede sezonu tak dobře?
„Pomáhá mi, že mám dost času na odpočinek a dobře se připravím jak tenisově, tak kondičně. Z toho se budu snažit těžit i teď. Ale každý turnaj stejně jako každá sezona začínají od nuly, já můžu jen makat a dělat maximum, aby se to zase povedlo.“
Minulá sezona byla zatím životní. Kam hodláte kariéru posouvat dál?
„Sezona byla doopravdy skvělá, splnil jsem oba cíle, které jsem si dal. Ať už to bylo dostat se do dvacítky, anebo vyhrát turnaj. Mrzelo mě, že jsem to zvládl jen na začátku a další dvě šance (finále Queens a Brusel) jsem nevyužil. Takže posouvat se mám určitě kam. Tenhle rok jsem nebyl spokojený s antukovou částí, nepředváděl jsem takový tenis, jak bych chtěl. Věřím, že když se mi teď povede uhrát i hezký výsledky na antuce, můžu žebříček posouvat co nejvýš. Když se podíváte na Jannika (Sinnera) s Carlosem (Alcarazem), pořád se může člověk posouvat. Ti jsou tak odskočení a inspirují mě tím. Chtěl bych svůj žebříček nacpat co nejblíže první desítce a uvidí se, jestli mi top 10 klapne. Je to sice jen sedm míst, ale hodně bodů.“
Rozchod Alcaraze s koučem? Šok
Takže jdete po top 10…
„Bylo by hezký, kdyby se mi to povedlo. Já si ale nedával nikdy extra velký cíle, vždycky pro mě bylo hlavní odehrát sezonu zdravý, což se mi letos povedlo. (klepe do stolu) A od toho se může odvíjet všechno ostatní. S tím taky souvisí, že bych chtěl hrát líp na turnajích Masters a předvést trošku lepší výkony na antuce. Tím bych chtěl doplnit to, co mi v poslední sezoně chybělo.“
Naposledy jste začínal rok s upraveným výpletem rakety. Co jste přidal letos?
„Už v průběhu roku jsem vyměnil kondičního trenéra, jinak celý tým zůstává stejný. Nad raketami jsme taky uvažovali, testoval jsem nové modely i nové struny. Ale teď se mi hraje dobře s tím, co mám a nedávalo nám smysl něco měnit teď před Austrálií, protože i na kurtu jsem se cítil velice dobře. Spíš jsem dělal herní úpravy.“
Jaké?
„Snažili jsme se si hodně pohrát se statistikami, abychom měli lepší obrázek, jakým způsobem hraju oproti třeba Jannikovi. Pokoušeli jsme se najít věci, v čem jsou on nebo i ostatní lepší. Dívali jsme se hodně, kam a za jakých stavů třeba servíruju a srovnávali to s hráči světové špičky. Nebo jaké údery a hlavně s jakou kvalitou já nebo oni hrají. Třeba s Jannikem hraju na procenta něco hodně podobného, ale jeho kvalita úderů je o dva levely vyšší než moje. Vím, že tam je to čistě jen o preciznosti, kterou má o dost lepší. To byly věci, na které jsme se snažili při tréninku zaměřit a zabudovat je do mojí hry.“
Velkou zprávou posledních týdnů byl rozchod Carlose Alcaraze s koučem Juanem Carlosem Ferrerem. Překvapil vás?
„Pro mě to byl šok. Byla to jedna z trenérských spoluprací, kterou jsem měl v hlavě zabudovanou, že je skoro nereálné, aby skončila. I kvůli tomu, jak spolu fungovali na kurtu a na turnajích. Přišlo mi, že měli vztah skoro jako otec a syn. Juan Carlose tenisově víceméně vychoval. Takže zpráva o jejich konci pro mě byla jako blesk z čistého nebe a vůbec jsem ji nečekal. Nevím, co za tím bylo, zpráv a vyjádření jsem slyšel a četl spoustu, ale pro oba bude nejlepší, když si tím projdou sami dva. Překvapilo to asi i je dva, ne jen celou tenisovou veřejnost.“
Může rozchod Alcaraze poznamenat?
„Netroufám si odhadovat. Tenis umí neskutečně, spíš záleží, jak je zvyklý dělat rutiny na turnajích. Se Samuelem Lópezem, se kterým teď bude cestovat a trénovat, vyhrál už taky spoustu turnajů, takže ta spolupráce funguje dobře. Jinak nedokážu říct, to už musí vědět on.“
Hned po Austrálii je v programu první kolo Davis Cupu doma se Švédy. Počítáte se startem?
„Stoprocentně. Moc se těším, protože v jednu chvíli jsme doma nehráli snad pět let, ale teď se to trochu obrací zase na naši stranu a máme více šancí hrát před českými fanoušky. Je super, že bude Davis Cup v Jihlavě, kde snad ještě nikdy nebyl. Lidi by prý měli přijít, což je skvělá zpráva. Hala je úplně nová a prý famózní. Určitě to bude super akce, a pokud to půjde, určitě se jí rád zúčastním.“
Co jste říkal na to, že vstupenky do jihlavské haly s kapacitou 5,5 tisíce míst zmizely za necelou hodinu?
„Ukazuje to, že topový chlapský tenis v Česku mimo Davis Cup není kde vidět. Nemáme žádný turnaj ATP, i když bychom si ho zasloužili. Nejbližší jsou někde v Kitzbühelu, Mnichově nebo Stuttgartu. A když čeští diváci vnímají, že se nám daří a za poslední dva tři roky jsme se posunuli nahoru, chtějí se na nás podívat. A nás to těší a motivuje, abychom je nezklamali.“
Lehečkovy sezony na ATP Tour
Sezona
Zápasové skóre
Tituly
NEJ výsledek na grandslamu
Na žebříčku
2025
41:23
1 (Brisbane)
čtvrtfinále US Open
17.
2024
30:19
1 (Adelaide)
3. kolo US Open
28.
2023
34:26
0
čtvrtfinále Australian Open
31.
2022
13:19
0
1. kolo (AO, RG, W, US)
81.
2021
0:1
0
-
141.