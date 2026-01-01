Radka Rosická, vánoční hvězda Arsenalu: Sladila týmu svátky
V londýnském Arsenalu díky Radce Rosické (44) měli hráči léta sladké Vánoce. Manželka sportovního ředitele Sparty Tomáše (45) totiž peče tuze ráda, ve velkém a skvěle.
„V Anglii mi sice chyběla hrubá a polohrubá mouka, ale to jsem si vozila z Česka,“ popsala Radka v podcastu Livesport Daily.
„I v Anglii jsem pekla cukroví, tam mě to bavilo opravdu hodně, protože tam to nikdo neznal a pochvaly mně dělaly dobře. Rozdávala jsem krabičky spoluhráčům, na zápase mi pak děkovali s tím, že vůbec nechápou, jak jsem tohle mohla vytvořit. Všichni byli fajn, s některými jsem v kontaktu dodnes,“ zavzpomínala nostalgicky na léta 2006 až 2016, kdy byl Tomáš hráčem Arsenalu, a přidala: „V Londýně jsem to měla ráda, klidně bych se tam ještě na pár let odstěhovala.“