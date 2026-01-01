Radka Rosická, vánoční hvězda Arsenalu: Sladila týmu svátky

Autor: om
Radku Rosickou pečení velmi baví.
Radka Rosická
Radka Rosická je vyhlášená amatérská cukrářka.
Ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Radka Rosická se svým manželem Tomášem.
Radka Rosická se svým manželem Tomášem.
Ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Radka Rosická je vyhlášená amatérská cukrářka.
Radka Rosická je vyhlášená amatérská cukrářka.
Radka Rosická
Radka Rosická
Ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Radka Rosická se svým manželem Tomášem.
Ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Radka Rosická se svým manželem Tomášem.
Radka Rosická se svým manželem Tomášem.
Radka Rosická se svým manželem Tomášem.
Půvabná manželka Tomáše Rosického Radka.
Půvabná manželka Tomáše Rosického Radka.
Ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Radka se pečením bavila.

V londýnském Arsenalu díky Radce Rosické (44) měli hráči léta sladké Vánoce. Manželka sportovního ředitele Sparty Tomáše (45) totiž peče tuze ráda, ve velkém a skvěle.

„V Anglii mi sice chyběla hrubá a polohrubá mouka, ale to jsem si vozila z Česka,“ popsala Radka v podcastu Livesport Daily.

„I v Anglii jsem pekla cukroví, tam mě to bavilo opravdu hodně, protože tam to nikdo neznal a pochvaly mně dělaly dobře. Rozdávala jsem krabičky spoluhráčům, na zápase mi pak děkovali s tím, že vůbec nechápou, jak jsem tohle mohla vytvořit. Všichni byli fajn, s některými jsem v kontaktu dodnes,“ zavzpomínala nostalgicky na léta 2006 až 2016, kdy byl Tomáš hráčem Arsenalu, a přidala: „V Londýně jsem to měla ráda, klidně bych se tam ještě na pár let odstěhovala.“

Radka Rosická
Radka Rosická

Témata:  blesksportČeskoAnglieLondýnArsenal FCVánoceRadka Rosická

Související články



Články odjinud