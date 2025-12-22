Direktor Sparty Rosický: Žhavil kytaru

Autor: nem, zvo
Žhavil kytaru
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Rosický a jeho kytarový part v O2 areně
Rosický byl kapitánem české reprezentace.
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
František Čupr a Tomáš Rosický na tiskové konferenci
Tomáš Rosický zdraví fanoušky.
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty
Sparta uspořádala na začátku nového roku tiskovou konferenci
Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Na trávníku při oslavách nechyběl ani Tomáš Rosický
Na trávníku při oslavách nechyběl ani Tomáš Rosický
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Petr Čech si zabubnoval s Mirai

Pěl „Voňavý holky, karty, placatý káry“ a k tomu bušil do strun. Fotbal má pauzu, a tak si Tomáš Rosický (45) odskočil ke své libůstce.

Sportovní direktor Sparty »Rosa« žhavil kytaru jako součást svého oblíbeného punkrockového tělesa Tři sestry, které slavilo 40. narozeniny. Zaválel to tak, že mu aplaudovala vyprodaná O2 arena v Libni.

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech (43) zase masíruje bubny. Ten už si stihl zabubnovat se skupinami Eddie Stoilow, No Name či Mirai. Rýsuje se snad ex-fotbalová hudební kapela?

Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.

Témata:  fotbalblesksportPetr ČechTomáš RosickýLibeňkytaraO₂ arenaMiraiNo Name

Související články



Články odjinud