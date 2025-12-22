Direktor Sparty Rosický: Žhavil kytaru
Pěl „Voňavý holky, karty, placatý káry“ a k tomu bušil do strun. Fotbal má pauzu, a tak si Tomáš Rosický (45) odskočil ke své libůstce.
Sportovní direktor Sparty »Rosa« žhavil kytaru jako součást svého oblíbeného punkrockového tělesa Tři sestry, které slavilo 40. narozeniny. Zaválel to tak, že mu aplaudovala vyprodaná O2 arena v Libni.
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech (43) zase masíruje bubny. Ten už si stihl zabubnovat se skupinami Eddie Stoilow, No Name či Mirai. Rýsuje se snad ex-fotbalová hudební kapela?
Tomáš Rosický je sportovním ředitelem pražské Sparty. V květnu 2025 byl hospitalizován na JIP kvůli problémům se srdcem.
