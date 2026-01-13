Bažant propásl šílený karambol Američanů: Nepříjemný hovor s šéfem Dusíkem
Smějí se jim, že jsou jako legendární jamajské »Kokosy na sněhu«. Jenže současně svět aplauduje pilotovi amerického čtyřbobu Kristopheru Hornovi (31), jaký je bourák!
To video obletělo svět. Americký čtyřbob na SP ve Svatém Mořici zpackal start a kromě pilota Horna se zbylé trio Rager, Powell a Furnell poroučelo do koryta – někteří dramaticky. „Všechno mě bolí, ale budu v pohodě,“ hlásil Powell, jehož náraz na hranu vypadal nebezpečně.
Legrace? Ne tak docela. Horn se řítil korytem rychlostí 120 km/h bez možnosti brzdit a dvěstěkilový stroj kočíroval jen s vypětím všech sil. Na konci trati se bleskově přesunul na zadní pozici brzdaře a zatáhl za brzdové páky. V cíli jej obklopili aplaudující soupeři a pomohli mu z bobu. „Máme štěstí, že to nedopadlo hůř,“ přiznal hlavní trenér Fogt.
Popleta Bažant: Propásl karambol
Ztrapnil se před celou republikou! Ostřílený komentátor ČT Jakub Bažant (67) si karambolu vůbec nevšiml... V klidu četl z papíru připravené materiály a propásl divočinu na startu. Když konečně mrkl na monitor a spatřil rozháranou jízdu Američanů, začal mudrovat. „Tady se nedaří! A ty chyby se pochopitelně řetězí, je definitivně po nadějích. Kdepak, kdepak,“ popisoval, zatímco kamery snímaly téměř prázdný čtyřbob.
Nic mu nedošlo, ani když se pilot před cílem přesunul do zadní části, aby zkusil stroj ubrzdit. „Cha cha! A ještě tohle! Vypadá to, jako kdyby chtěl vystoupit ještě cestou,“ smál se. Až pak se rozhostilo dlouhé ticho, Kuba začal větřit malér. „Aha, tak tady, ano, ano. Tak on to dojel bez posádky,“ zjistil při opakovačce, bezmála dvě minuty po incidentu. Ze situace je ale sám špatný.
„Moc mě to mrzí, možná ještě správnější by bylo vyjádření, že jsem hodně naštvaný sám na sebe,“ povzdychl si Bažant při rozhovoru pro Sport.cz a vysvětlil, jak se vše stalo. „V nepravou chvíli jsem se podíval do připravených podkladů, protože jsem chtěl divákům říct informace o Američanech. Bohužel jsem tak nesledoval start amerického bobu na obrazovce. Neviděl jsem tak incident při nastupování posádky v přímém přenosu, a pak jsem na monitoru nerozpoznal, že je pilot v bobu sám,“ sypal si popel na hlavu.
„Co se přesně na startu přihodilo, mi ukázaly až zpomalené záběry opakování startu a věřte mi, že mi z toho v tu chvíli běžel totální mráz po zádech a současně jsem se děsně zpotil. Ihned po přenosu mi volal šéfredaktor sportu v České televizi Michal Dusík a věřte mi, že to nebyl úplně příjemný hovor,“ přiznal Bažant, který si je své »boty« vědom.
„Nechci na nikoho házet vinu, udělal jsem velkou chybu a řekl bych, že jednu z největších za 43 let, co práci v televizi dělám. Opravdu si za to sypu popel na hlavu. Měl jsem dávat větší pozor a chápu, že moje komentování pak vyznívalo nepatřičně. Už to ale zpátky nevezmu,“ mrzí komentátora, za jehož chybu se divákům omlouval i sám Dusík.
„Už nikdy nesmím propásnout start, byť taková věc se stane možná v jedné za tisíc jízd. Chápu, že teď ten fragment našeho přenosu letí po sociálních sítích. Jak říkám, jsem na sebe naštvaný a omlouvám se fanouškům. Žádnou vyloženě ošklivou reakci jsem nezaznamenal, ale beru to tak, že musíme ustát kritiku, když se něco nepovede,“ uzavřel známý žurnalista.