Biatlonistku Puskarčíkovou rozohnila »prosba o lístky«: Dala mu na Budku
Facka občas přiletí zcela nečekaně, a aby sedla, nemusí mít nutně formu ruky ve tváři. Jednu mezisváteční schytal komentátor České televize Tomáš Budka (42) od bývalé biatlonistky Evy Puskarčíkové (34).
Šíp odplaty vystřelila Eva skrz sociální sítě poté, co si poslechla Budkův komentář k superobřímu slalomu SP. Jelo se v italském Livignu, kde bývalá olympionička našla druhý domov. Pochází odtud její partner Thomas Bormolini (34), spolu mají syna Parida, jemuž 16. dubna budou dva roky.
„V Livignu by měla start Jana Zabystřana sledovat třeba i bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková, která kontaktovala českého závodníka s prosbou o lístky,“ pravil v přenosu Budka.
Nic jsme nechtěli
„Je tu taková věc, od které se opravdu distancuju. Šli jsme fandit, Honzovi jsme psali, že jsme tady a fandíme, ale rozhodně ne o lístky,“ opravila výrok komentátora Eva na Instagramu a vysvětlila: „Koupit lístek za 10 až 15 eur a podpořit pořadatele úplně nevidím jako problém, ale kvůli Paridovi jsme byli i s kočárkem trošku opodál... Toto vyznělo, že po úspěchu se to najednou hrne kamarádsky pro lístky zdarma,“ připomněla Puskarčíková přes týden staré senzační vítězství Zabystřana.