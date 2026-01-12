Manažer Pavel Nedvěd vypálil na kluby: Kašlete na nároďák!

Pod kudrlinami nejlepšího českého plejera všech časů pořád něco šrotuje. Aby ne, když se nechal uvrtat do funkce manažera reprezentací. Pavel Nedvěd (53) se po 200 dnech ve funkci, z nichž 65 strávil zmatečným hledáním trenéra reprezentačního áčka Koubka, rozpovídal pro magazín Hattrick a některá jeho slova si zdejší oddíly za rámeček nedají. Tohle také řekl…
- „Italské kluby mezi sebou vedou velmi ostrou válku den co den. Ovšem s jednou výjimkou, a tou je italská reprezentace. Všichni se umějí semknout, aby byl jejich národní tým úspěšný. To u nás necítím. Jako by to předním českým klubům bylo úplně jedno, což je špatně. Reprezentaci vnímají coby přítěž a ani se tím nijak netají. Pokud bude tento přístup přetrvávat, tak silnou reprezentaci nebudeme mít prostě nikdy.“ Manažer reprezentace Pavel Nedvěd. • Pavel Mazáč / Sport
Síla nebude nikdy
- „Český fotbal má například ten problém, že se informace, které mají zůstat mezi velmi úzkou skupinou lidí, bohužel někdy šíří i mimo ni. Pak se několik jmen trenérů dostalo do médií. Některá byla správná, jiná ne, ale těm, se kterými jsme jednali, to bylo nepříjemné, o tuhle reklamu opravdu nestáli.“Manažer reprezentace Pavel Nedvěd. • Blesk:Svackova Maria
Všechno se vykecá
- „Výkonný výbor chtěl mladého koncepčního trenéra ze zahraničí. Pan Koubek možná některým přišel staromódní. Ale takový on opravdu není, to můžu garantovat. Co se týče vnímání moderních trendů, je plně v obraze.“Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera na schůzce v kladenském penzionu. • Kladenský deník
Místo mladíka Koubek
Témata: koubek, manažer, Itálie, Miroslav Koubek, blesksport, Reprezentace, Pavel Nedvěd, trenér