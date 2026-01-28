FAČR otálí s lístky na baráž o MS: Haló, už je čas!
Fotbaloví fanoušci jsou jako filmoví Hujeři. Místo ukazování na ciferník před sborovnou koukají do kalendáře a do strahovských kanceláří vzkazují: „Už je čas!“
Šéfové tuzemské kopané totiž slíbili před domácí březnovou baráží o světový šampionát s Irskem (26. 3.) – a snad i o pět dní později s Dánskem, či Severní Makedonií: „Podrobnosti k cenám a harmonogramu prodeje zveřejní Fotbalová asociace České republiky začátkem ledna, samotný prodej vstupenek je plánován rovněž v průběhu ledna.“ Jenže měsíc skoro utek – a skutek taky! Podle mluvčího Martina Bergmana je to hlavně kvůli zájmu Irů i překupníků, lístky se tak budou prodávat na občanku. „Ve čtvrtek 29. ledna řekneme víc,“ slíbil přes Blesk.
Celé vyjádření FAČR
„Od listopadového losu barážových dvojic evidujeme enormní zájem ze strany irských fanoušků být za jakoukoliv cenu na semifinále baráže o MS. Z důvodu zvýšené bezpečnosti na stadionu, ochraně proti černému trhu a využití potenciálu domácího stadionu, kde chceme dát předkupní právo fanouškům české fotbalové reprezentace, jsme byli nuceni upravit prodejní strategii. Nákup vstupenek tedy bude nově probíhat skrze věrnostní program FC REPRE, kde kupující zadá své platné číslo dokladu totožnosti. Ověření kupujícího bude probíhat automaticky na pozadí skrze Národní identitní autoritu (NIA). Implementace této služby do našich interních systému trvala delší dobu, než byl původní odhad, ale vzhledem k výše zmíněnému bereme toto řešení jako nezbytné, abychom mohli všem fanouškům na stadionu poskytnout co nejlepší zážitek. Ve čtvrtek 29. ledna budeme celou sportovní veřejnost podrobně informovat o harmonogramu prodeje vstupenek. K této příležitosti pak chystáme i speciální akci, která proběhne ve středu 4. února v nákupním centru Westfield Chodov.“