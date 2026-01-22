Brabcovi nástupci na FAČR: Csaplár či Podroužek ne, ze hry je Dovalil. Favority jsou...
„Je to nekonečný příběh.“ Tak nazval hledání správného muže pro funkci technického ředitele fotbalové asociace plzeňský boss Adolf Šádek. Historicky je to skutečně zapeklitá otázka, kterou bylo nutné řešit i v poslední době. V srpnu odešel nechtěný Erich Brabec a půl roku se čekalo, kdo nastoupí místo něho. Výběrové řízení vyhlášené na „rozdělené“ pozice sportovního ředitele a manažera pro sportovní rozvoj (development manažera) se nicméně chýlí ke konci. Finální rozhodnutí může padnout už dnes na mimořádném zasedání Výkonného výboru FAČR. Dva kandidáti, které podle zpráv serveru iSport.cz komise v čele s asociačním šéfem Davidem Trundou vidí jako nejlepší, už při tom na Strahově nějakou dobu působí…
Čtyřiačtyřicet. Tolik zájemců se přihlásilo o dvě role, které jsou důležité pro rozvoj fotbalu v Česku, přičemž někteří z nich aspirovali na obě. Dvacet přihlášek mělo v záhlaví „sportovní ředitel“, o čtyři více „manažer pro sportovní rozvoj“. Ti, kteří prošli prvním sítem, byli minulou středu pozváni na pohovor v sídle asociace, aby i ústně představili své prezentace a čelili otázkám.
Série „pohovorů“ se protáhla až do půl osmé večer. Na druhé straně stolu seděli šéf Trunda, oba místopředsedové Tomáš Pešír a Zdeněk Grygera, který byl podle několika účastníků hodně zvídavý, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta a generální sekretář Stanislav Rýznar. U něho se přihlášky scházely. „Bylo to náročné a důsledné výběrové řízení,“ prohlásil Trunda.
Na užším seznamu byla i známá jména jako trenéři Roman Pivarník, donedávna technický ředitel Slovenského fotbalového svazu, a Josef Csaplár, který dlouhodobě upozorňuje na potřebu systémových změn ve fungování českého fotbalu, ovšem zároveň v něm má hodně nepřátel.
Dalším z uchazečů byl například manažer Pavel Vandas, mezi těmi, kdo se vydali na Strahov, byl i bývalý vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport Jan Podroužek, který aktuálně působí jako asistent trenéra v béčku Viktorie Žižkov.
Zahraniční zájemci reálně ve hře nebyli
Pohovor absolvoval i Jakub Dovalil, jenž s Trundou spolupracoval ve Slavii i Mladé Boleslavi. Jenže právě pro něho to strahovským „slyšením“ skončilo. Jeho budoucnost má být i nadále spjata s Lotyšskem. Působí tam coby kouč reprezentace do 21 let a chystá se jeho povýšení k áčku. Jinak by měl podle všeho velké šance. To se naopak nedá říct o zahraničních zájemcích: reálně ve hře nebyli.
Takhle se nejvíc hovoří o dvou jménech. Favoritem na pozici sportovního ředitele je podle informací iSport.cz Aleš Křeček, trenér reprezentace do 20 let, který má zkušenosti nejen z působení u mládežnických národních výběrů, ale i v klubech jako Zbrojovka Brno, Zlín, Baník, Slavia, Ústí či Jihlava – ať už jako asistent, nebo hlavní kouč.
Pokud jde o manažera pro sportovní rozvoj, hovoří se nejvíc o Petru Janouškovi, dosavadním vedoucím úseku trenérů a vzdělávání. Byť mu asociace původně neprodloužila smlouvu, jež vypršela na konci roku, na Strahově zůstal a teď by se mohl dočkat nové, respektive další úlohy.
Trunda ještě během středy absolvoval ohledně obsazení obou pozic schůzky. Dnes se chystá představení obou zmíněných kandidátů na top funkce před členy výkonného výboru. Na mimořádném zasedání bude řešit hlavně rozpočet, ale i tuto důležitou personální agendu. A rovnou může schválit vítěze výběrového řízení. Pokud by se tak nestalo, došlo by k tomu na řádném zasedání 5. února.