Fotbalová reprezentace změní značku! Nový partner pro dresy, rozlučka na MS?
Blíží se odchod dlouholetého partnera. Fotbalová asociace nebude podle informací deníku Sport a webu iSport.cz pokračovat ve spolupráci se společností Puma, která dosud oblékala všechny kategorie českých reprezentací. Tomáš Souček a spol. ukážou její dresy v ideálním případě naposledy na mistrovství světa v Americe. Poté dojde ke změně, o níž se už s velkou pravděpodobností rozhodlo.
Fanoušci poznali na začátku minulého prosince podobu nových dresů, ve kterých česká reprezentace zabojuje v baráži o postup na mistrovství světa v Americe. Na první pohled velmi jednoduchý červený design zaujal veřejnost, stejně tak speciální představení.
Trikot odkazuje na stříbrné EURO 1996, proto se vedle současných reprezentantů Ladislava Krejčího, Tomáše Holeše, Matěje Vydry, Tomáše Součka nebo Lukáše Provoda do něj nasoukali také účastníci turnaje konaného v Anglii.
„Těší mě, že jsem mohl po velmi dlouhé době znovu obléknout národní dres a společně s dalšími bývalými spoluhráči si připomenout všechny krásné momenty, které jsme zažili v reprezentaci,“ řekl pro oficiální web asociace někdejší záložník Karel Poborský.
K tomu připojil následný vzkaz: „Klukům přeji, aby byla tahle sada výherní, což by znamenalo, že je uvidíme v létě na mistrovství světa.“
Národní tým se pod vedením kouče Miroslava Koubka v nových dresech představí poprvé na konci března v semifinále baráže proti Irsku. Pokud uspěje před vlastními příznivci v Edenu, přidá k tomu postupně další vystoupení.
Maximem je ovšem včetně případného finále na letenském stadionu proti Dánsku, nebo Severní Makedonii dohromady deset zápasů - a to při velmi optimistické variantě, která počítá s českou účastí ve finále letošního mundialu.
Ve hře byly dvě firmy
Víc jich s jistotou nebude, protože podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se blíží konec partnerství mezi FAČR a společností Puma. Ta podporuje český fotbal od roku 1995 a v jejím oblečení se národní tým prezentoval také na všech velkých akcích. Zásadní změnu nastínily redakci zdroje, které jsou obeznámeny s jednáním.