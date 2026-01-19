Drobný nemusí platit 30 tisíc za Hořejšího. Odvolačka zrušila trest etické komise
Martin Drobný dostal loni v září od etické komise pokutu 30 000 korun za to, že umožnil potrestanému Janu Hořejšímu účast na utkání české reprezentace v Chorvatsku. Odvolací komise minulý týden tento verdikt zrušila. Proč, to neuvádí.
V červnu 2025, těsně po fotbalových volbách, se na tribuně v Osijeku potkaly dva výkonné výbory FAČR. Nový, ale částečně i ten starý. Mezi jeho členy patřil také Martin Drobný, loučící se předseda Řídící komise pro Čechy.
Na základě zvyklostí dostal na utkání, které skončilo českým výpraskem 1:5, pozvánku ve formátu 1+1, tedy pro sebe a osobu dle vlastního uvážení. Drobný si vybral Jana Hořejšího, kontroverzního funkcionáře. Špatná pověst ještě nemůže být důvodem disciplinárních potíží, ovšem u Hořejšího byla zásadní přitěžující okolnost – kvůli vícero prohřeškům z objemné „kauzy Berbr“ dostal v lednu 2022 od tehdejší etické komise trest zákazu činnosti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu čtyř let.
A Drobný tím, že svého kamaráda pozval na fotbalový zájezd pořádaný asociací, spáchal podle současné etické komise disciplinární přečin podle paragrafu 60 Maření výkonu rozhodnutí.
„Je to pro nás absolutně nepřípustné,“ hřímal ještě před verdiktem tehdy zbrusu nový předseda fotbalu David Trunda.
Drobný se po trestu odvolal a odvolací komise vedená předsedou Josefem Valentou jeho žádosti 15. ledna 2026 vyhověla. Ve své zprávě uvedla: „Ve věci odvolání Martina Drobného proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. září 2025 rozhodla odvolací komise tak, že rozhodnutí etické komise se v celém rozsahu zrušuje a disciplinární řízení se zastavuje.“
Proč, to se neví. Rozdílné pohledy mezi etickou a odvolací komisí jsou historickým koloritem českého fotbalu a důvody neshody často bývají procedurální. Nebývá zvykem, že odvolačka (na rozdíl od etické komise) svá rozhodnutí vysvětluje. Redakce iSportu přesto požádala o vysvětlení verdiktu. Zda komise vyhoví, zatím není jasné.
Martin Drobný je však před fotbalovým hnutím čistý.