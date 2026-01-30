Další obava pro český tým: Zacha dal gól, pak nedohrál a vynechá další zápas
Jen co vyklidil marodku brankář Philadelphie Daniel Vladař, a brzy akceschopným se ukázal být zraněný obránce Liberce Radim Šimek, řeší Česko před olympiádou další patálii. Zápas v dresu Bruins nedohrál útočník Pavel Zacha, očekávaný elitní centr pro formaci s klubovým spoluhráčem a ostrostřelcem Davidem Pastrňákem. Mistr světa z Prahy zvládl v utkání proti Flyers při vítězství Bostonu 6:3 dokonce vsítit gól, ale pak nastal problém, který ho nepustí ani do dalšího duelu.
V 11. minutě domácího partu se Pavel Zacha dostal k přihrávce před brankou, na malém prostoru se rychle zorientoval, prokázal šikovné ruce a zavěsil nad rameno švédského brankáře Samuela Erssona. Patnáctou trefou v sezoně překonal svůj střelecký výkaz z minulého ročníku a připomenul útok na osobní bodové maximum ze sezony 2023/24, kdy posbíral 59 bodů (21+38).
Boston po jeho akci před vlastními fanoušky vedl 2:0 a pohodově dokráčel pro výhru. Postupně Bruins vyhnali Erssona z klece, takže na šest puků si sáhl i český náhradník z týmu Flyers Daniel Vladař. U toho už však Zacha nebyl.
V prostřední třetině ho u mantinelu dohrál známý tvrďák Nicolas Deslauriers. Přestože střet na první dobrou nevypadal nijak brutálně a nebezpečně, centr Bostonu po něm naskočil jen krátce. Následně se odebral do kabiny a už se nevrátil.
„Nemám zatím žádné nové informace k Zachovi ani Eliasi Lindholmovi,“ komentoval stroze po zápase trenér Bruins Marco Sturm stav dvou marodů s tím, že bližší zprávy očekává na druhý den.
Po dopoledním dobrovolném tréninku skutečně přišel s novinou. Ani jeden ze zraněných neodcestuje na Floridu, kam Boston mířil k souboji pod širým nebem proti rozjeté Tampě. Z toho vyplývá, že Zachu bude problém limitovat přinejmenším několik dnů.
Česku každopádně hrozí další těžká personální ztráta na pozici centra. Kvůli krevní sraženině se nominace a dosud ani návratu do hry nedočkal střední útočník Buffala Jiří Kulich, problémy s otřesy mozku zase až příliš pozdě pustily do akce Filipa Chytila z Vancouveru. Ani forvard ve službách Canucks tak není na české soupisce.
Zachovo jméno je ovšem momentálně ještě zvučnější. Z tuzemských hráčů, kteří se dočkali pozvánky na turnaj pod pěti kruhy, se zatím všichni marodi zvládli vykurýrovat. Šanci na Hry definitivně ztratil jen karlovarský střelec Ondřej Beránek, ten byl ovšem pouze na neoficiálním seznamu náhradníků v případě, že by někdo před ním vypadl.
Rulíka teprve čeká sondování Zachova stavu
Zdánlivě nejvážněji vyhlížela situace u libereckého obránce Radima Šimka, který si pochroumal ruku teprve v nedělním utkání s Vítkovicemi. „Vyšetření neukázala nic závažného, Šimek se tak v pondělí 2. února připojí do kempu v Karlových Varech,“ uklidnil ve čtvrtek veřejnost hlavní trenér reprezentace Radim Rulík.
Sondování ohledně Zachova zdravotního stavu ho teprve čeká. Osmadvacetiletý rodák z Brna byl součástí národního mužstva už od první nominační fáze, kdy vloni v červnu musel realizační tým s předstihem určit jména šesti vyvolených. Zacha se vešel spolu s brankářem Lukášem Dostálem, obráncem Radkem Gudasem (oba Anaheim) a útočníky Davidem Pastrňákem (Boston), Ondřejem Palátem (NY Islanders) a Martinem Nečasem (Colorado).
Po ofenzivní stránce coby obvyklý druhý centr prožíval Zacha vyvedený ročník, při němž se v lednu dokonce blýskl prvním kariérním hattrickem proti NY Rangers. „Byl jsem za něj šťastný, i když to trvalo déle, než bych si býval pomyslel. Snažím se odvádět práci na obou stranách hřiště. Naše formace funguje dobře, stejně tak přesilovka,“ pochvaloval si Zacha po mimořádném výkonu.
Jeho hlavní starostí teď bude rychlý návrat z marodky nejpozději 12. února. V ten den hrají Češi první duel olympijské skupiny s Kanadou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|52
|27
|7
|4
|14
|183:131
|72
|2
Carolina
|53
|24
|9
|5
|15
|185:154
|71
|3
Detroit
|55
|22
|10
|6
|17
|171:166
|70
|4
Buffalo
|53
|25
|6
|5
|17
|183:160
|67
|5
Boston
|55
|24
|8
|3
|20
|186:171
|67
|6
Montreal
|54
|19
|11
|7
|17
|187:180
|67
|7
Pittsburgh
|52
|23
|4
|11
|14
|175:154
|65
|8
Islanders
|54
|21
|9
|5
|19
|157:149
|65
|9
Washington
|55
|22
|4
|7
|22
|175:167
|59
|10
Columbus
|53
|17
|9
|7
|20
|167:174
|59
|11
Florida
|53
|23
|5
|3
|22
|164:174
|59
|12
Devils
|54
|18
|10
|2
|24
|144:165
|58
|13
Ottawa
|53
|20
|5
|7
|21
|179:176
|57
|14
Toronto
|54
|17
|7
|9
|21
|176:188
|57
|15
Flyers
|53
|17
|7
|9
|20
|160:173
|57
|16
Rangers
|55
|14
|8
|6
|27
|146:172
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|52
|32
|3
|9
|8
|203:134
|79
|2
Minnesota
|55
|20
|11
|10
|14
|179:158
|72
|3
Dallas
|54
|26
|5
|9
|14
|181:151
|71
|4
Edmonton
|55
|21
|7
|8
|19
|190:178
|64
|5
Vegas
|53
|18
|7
|14
|14
|177:169
|64
|6
Utah
|54
|21
|7
|4
|22
|171:151
|60
|7
Seattle Kraken
|53
|19
|6
|9
|19
|153:157
|59
|8
Anaheim
|54
|16
|12
|3
|23
|177:190
|59
|9
San Jose
|52
|16
|11
|4
|21
|164:180
|58
|10
Kings
|52
|14
|8
|13
|17
|138:148
|57
|11
Nashville
|53
|17
|7
|6
|23
|152:180
|54
|12
Chicago
|55
|16
|5
|9
|25
|148:178
|51
|13
Winnipeg
|53
|19
|2
|7
|25
|154:165
|49
|14
St. Louis
|54
|19
|1
|9
|25
|135:187
|49
|15
Calgary
|53
|17
|4
|6
|26
|133:160
|48
|16
Vancouver
|54
|12
|6
|5
|31
|143:196
|41