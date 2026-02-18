Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?
Zraky českých fanoušků na ZOH se neupírají jen na hokej či lyžování, ale také na biatlon, kde má reprezentace silné zastoupení. První závod se jede 8. a poslední 21. února. Největší očekávání směřují k Markétě Davidové, které však zdravotní komplikace ovlivňují i tuto sezonu. O cenné kovy se chtějí poprat i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, největší šance mají Češi ve štafetách. Kompletní program biatlonu na zimních olympijských hrách a informace o našich reprezentantech naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
BIATLON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?
8. - 21. února 2026
KDE?
Anterselva
ČESKÁ NOMINACE
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák (náhradníci Jonáš Mareček a Adam Václavík)
Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková (náhradnice Ilona Plecháčová, Heda Mikolášová)
Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě
Biatlonisté okruh v Anterselvě velmi dobře znají ze Světového poháru, italské středisko je tradiční baštou tohoto sportu.
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|neděle 8. února
|14:05
|Smíšená štafeta
1. Francie 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie -25,8 (0+5), 3. Německo -1:05,3 (1+3), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6).
|úterý 10. února
|13:30
|Mužský individuální závod - 20 km
1. Botn (Nor.) 51:31,5, 2. Perrot (Fra.) -14,8, 3. Laegreid (Nor.) -48,3, ...26. Hornig -5:15,5, 38. Krčmář -6:13,9, 68. Karlík -9:17,1, 81. Hák -11:16.8 (všichni ČR).
|středa 11. února
|14:15
|Ženský individuální závod - 15 km
1. Simonová 41:15,6 (1 tr. minuta), 2. Jeanmonnotová (obě Fr.) -53,1 (2), 3. Christovová (Bulh.) -1:04,5 (0), ...11. Vinklárková -2:20,6 (1), 15. Voborníková -2:31,9 (2), 31. Charvátová -3:32,4 (3), 51. Jislová (všechny ČR) -5:08,0 (3).
|pátek 13. února
|14:00
|Mužský sprint - 10 km
1. Fillon Maillet (Fr.) 22:53,1 (0 tr. okruhů), 2. Christiansen -13,7 (0), 3. Laegreid 15,9 (0), ...20. Hornig -1,42,1 (1), 28. Krčmář -1,56,8 (2), 33. Mikyska -2:12,2 (1), 45. Karlík (všichni ČR) -2:37,1 (4).
|sobota 14. února
|14:00
|Ženský sprint - 7,5 km
1. Kirkeeideová (Nor.) 20:40,8 (0 tr. okruhů), 2. Michelonová -3,8 (0), 3. Jeanmonnotová (obě Fr.) -23,7 (1), ...19. Voborníková -1:29,0 (1), 46. Charvátová -2:14,7 (2), 50. Vinklárková -2:20,4 (2), 81. Davidová -4:01,3 (4).
|neděle 15. února
|11:15
|Stíhací závod - muži - 12,5 km
1. Ponsiluoma (Švéd.) 31:11,9 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (Nor.) -20,6 (2), 3. Jacquelin -29,7 (3), ...18. Krčmář -2:50,8 (2), 19. Hornig -2:55,8 (3), 35. Karlík -4:18,6 (5), 45. Mikyska (všichni ČR) -5:13,7 (4).
|14:45
|Stíhací závod - ženy - 10 km
1. Vittozziová (It.) 30:11,8 (0), 2. Kirkeeideová (Nor.) -28,8 (3), 3. Minkkinenová (Fin.) -34,3 (0), ...18. Voborníková -2:18,7 (2), 50. Charvátová -4:39,3 (7), 51. Vinklárková (všechny ČR) -4:41,8 (5).
|úterý 17. února
|14:30
|Mužská štafeta - 4 x 7,5 km
|1. Francie 1:19:55,2 (1 tr. okruh + 9 dobíjení), 2. Norsko -9,8 (0+6), 3. Švédsko -57,5 (0+6), ...6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář) -2:31,3 (0+10).
|středa 18. února
|14:45
|Ženská štafeta - 4 x 6 km
1. Francie 1:10:22,7 (1 tr. okruh + 6 dobíjení), 2. Švédsko -51,3 (1+7), 3. Norsko -1:07,6 (0+7), ...5. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -2:07,5 (1+10).
|pátek 20. února
|14:15
|Mužský závod s hromadným startem - 15 km
|sobota 21. února
|14:15
|Ženský závod s hromadným startem - 12,5 km
Kdo z českých biatlonistů se představí na ZOH 2026?
Tým mužů se bude opírat o Michala Krčmáře, jenž si připíše čtvrtou a zřejmě poslední olympijskou účast. Nechybí ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Roli pátého muže zaujme Petr Hák, který nahradil Jonáše Marečka.
S účastí Markéty Davidové na ZOH se počítá navzdory zdravotním potížím. Společně s ní jsou v nominaci Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Roli náhradnice budou plnit Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová.
České biatlonové úspěchy na zimních olympijských hrách
Biatlon patří v České republice mezi oblíbené sporty a Češi dlouhodobě patří mezi špičku tohoto sportu. Poslední dobou je však patrný ústup z bývalých pozic.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2018 (Pchjončchang)
|2. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|3. místo - Veronika Vítková
|sprint na 7,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Ondřej Moravec
|stíhací závod na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|smíšená štafeta
|2014 (Soči)
|3. místo - Jaroslav Soukup
|sprint na 10 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíková
|štafeta žen na 4 x 6 km
Program biatlonu v sezoně 2025/2026
|Datum
|Destinace
|Závody
|29. 11. - 7. 12. 2025
|SP Östersund
|štafety, mix štafety, vytrvalostní, sprinty, stíhačky
|12. - 14. 12. 2025
|SP Hochfilzen
|sprint, stíhací závod, štafeta
|18. - 21. 12. 2025
|SP Annecy-Le Grand Bornand
|sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem
|8. - 11. 1. 2026
|SP Oberhof
|sprint, smíšená štafeta, stíhací závod
|14. - 18. 1. 2026
|SP Ruhpolding
|sprint, štafeta, stíhací závod
|22. - 25. 1. 2026
|SP Nové Město na Moravě
|krátké individuály, mix štafety, hromadné starty
|5. - 19. 2. 2022
|Zimní olympijské hry 2026 Anterselva
|5. - 8. 3. 2026
|SP Kontiolahti
|vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
|12. - 15. 3. 2026
|SP Otepää
|sprinty, stíhačky, mix štafety
|19. - 22. 3. 2026
|SP Oslo
|sprinty, stíhačky, hromadné starty