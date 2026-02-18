Předplatné

Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závodu
Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závoduZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Markéta Davidová věří, že si na olympiádě ještě zazávodí
Zraky českých fanoušků na ZOH se neupírají jen na hokej či lyžování, ale také na biatlon, kde má reprezentace silné zastoupení. První závod se jede 8. a poslední 21. února. Největší očekávání směřují k Markétě Davidové, které však zdravotní komplikace ovlivňují i tuto sezonu. O cenné kovy se chtějí poprat i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, největší šance mají Češi ve štafetách. Kompletní program biatlonu na zimních olympijských hrách a informace o našich reprezentantech naleznete v tomto článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

BIATLON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026

KDY?

8. - 21. února 2026

KDE?

Anterselva

ČESKÁ NOMINACE

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák (náhradníci Jonáš Mareček a Adam Václavík)

Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková (náhradnice Ilona Plecháčová, Heda Mikolášová)

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě

Biatlonisté okruh v Anterselvě velmi dobře znají ze Světového poháru, italské středisko je tradiční baštou tohoto sportu.

ČasDisciplínaVýsledek
neděle 8. února
14:05Smíšená štafeta

1. Francie 1:04:15,5 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie -25,8 (0+5), 3. Německo -1:05,3 (1+3), ...11. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -3:01,7 (1+6).

úterý 10. února
13:30Mužský individuální závod - 20 km

1. Botn (Nor.) 51:31,5, 2. Perrot (Fra.) -14,8, 3. Laegreid (Nor.) -48,3, ...26. Hornig -5:15,5, 38. Krčmář -6:13,9, 68. Karlík -9:17,1, 81. Hák -11:16.8 (všichni ČR).

středa 11. února
14:15Ženský individuální závod - 15 km

1. Simonová 41:15,6 (1 tr. minuta), 2. Jeanmonnotová (obě Fr.) -53,1 (2), 3. Christovová (Bulh.) -1:04,5 (0), ...11. Vinklárková -2:20,6 (1), 15. Voborníková -2:31,9 (2), 31. Charvátová -3:32,4 (3), 51. Jislová (všechny ČR) -5:08,0 (3).

pátek 13. února
14:00Mužský sprint - 10 km

1. Fillon Maillet (Fr.) 22:53,1 (0 tr. okruhů), 2. Christiansen -13,7 (0), 3. Laegreid 15,9 (0), ...20. Hornig -1,42,1 (1), 28. Krčmář -1,56,8 (2), 33. Mikyska -2:12,2 (1), 45. Karlík (všichni ČR) -2:37,1 (4).

sobota 14. února
14:00Ženský sprint - 7,5 km

1. Kirkeeideová (Nor.) 20:40,8 (0 tr. okruhů), 2. Michelonová -3,8 (0), 3. Jeanmonnotová (obě Fr.) -23,7 (1), ...19. Voborníková -1:29,0 (1), 46. Charvátová -2:14,7 (2), 50. Vinklárková -2:20,4 (2), 81. Davidová -4:01,3 (4).

neděle 15. února
11:15Stíhací závod - muži - 12,5 km

1. Ponsiluoma (Švéd.) 31:11,9 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (Nor.) -20,6 (2), 3. Jacquelin -29,7 (3), ...18. Krčmář -2:50,8 (2), 19. Hornig -2:55,8 (3), 35. Karlík -4:18,6 (5), 45. Mikyska (všichni ČR) -5:13,7 (4).

14:45Stíhací závod - ženy - 10 km

1. Vittozziová (It.) 30:11,8 (0), 2. Kirkeeideová (Nor.) -28,8 (3), 3. Minkkinenová (Fin.) -34,3 (0), ...18. Voborníková -2:18,7 (2), 50. Charvátová -4:39,3 (7), 51. Vinklárková (všechny ČR) -4:41,8 (5).

úterý 17. února
14:30Mužská štafeta - 4 x 7,5 km1. Francie 1:19:55,2 (1 tr. okruh + 9 dobíjení), 2. Norsko -9,8 (0+6), 3. Švédsko -57,5 (0+6), ...6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář) -2:31,3 (0+10).
středa 18. února
14:45Ženská štafeta - 4 x 6 km

1. Francie 1:10:22,7 (1 tr. okruh + 6 dobíjení), 2. Švédsko -51,3 (1+7), 3. Norsko -1:07,6 (0+7), ...5. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -2:07,5 (1+10).

pátek 20. února
14:15Mužský závod s hromadným startem - 15 km 
sobota 21. února
14:15Ženský závod s hromadným startem - 12,5 km 

Kdo z českých biatlonistů se představí na ZOH 2026?

Tým mužů se bude opírat o Michala Krčmáře, jenž si připíše čtvrtou a zřejmě poslední olympijskou účast. Nechybí ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Roli pátého muže zaujme Petr Hák, který nahradil Jonáše Marečka. 

S účastí Markéty Davidové na ZOH se počítá navzdory zdravotním potížím. Společně s ní jsou v nominaci Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Roli náhradnice budou plnit Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová.

České biatlonové úspěchy na zimních olympijských hrách

Biatlon patří v České republice mezi oblíbené sporty a Češi dlouhodobě patří mezi špičku tohoto sportu. Poslední dobou je však patrný ústup z bývalých pozic.

RočníkUmístěníDisciplína
2018 (Pchjončchang)2. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)3. místo - Veronika Vítkovásprint na 7,5 km
2014 (Soči)2. místo - Ondřej Moravecstíhací závod na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startem na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravecsmíšená štafeta
2014 (Soči)3. místo - Jaroslav Soukupsprint na 10 km
2014 (Soči)3. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 km
2014 (Soči)3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíkováštafeta žen na 4 x 6 km

Program biatlonu v sezoně 2025/2026

DatumDestinaceZávody
29. 11. - 7. 12. 2025SP Östersundštafety, mix štafety, vytrvalostní, sprinty, stíhačky
12. - 14. 12. 2025SP Hochfilzensprint, stíhací závod, štafeta
18. - 21. 12. 2025SP Annecy-Le Grand Bornandsprint, stíhací závod, závod s hromadným startem
8. - 11. 1. 2026SP Oberhofsprint, smíšená štafeta, stíhací závod
14. - 18. 1. 2026SP Ruhpoldingsprint, štafeta, stíhací závod
22. - 25. 1. 2026SP Nové Město na Moravěkrátké individuály, mix štafety, hromadné starty
5. - 19. 2. 2022Zimní olympijské hry 2026 Anterselva
5. - 8. 3. 2026SP Kontiolahtivytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
12. - 15. 3. 2026SP Otepääsprinty, stíhačky, mix štafety
19. - 22. 3. 2026SP Oslosprinty, stíhačky, hromadné starty

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

