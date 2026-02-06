Vlajkonoš Pastrňák: Dojemný vzkaz od lásek z Bostonu
Jedno oko nezůstalo suché! Českou výpravu na San Siru při zahajovacím ceremoniálu zimní olympiády vedl hokejista David Pastrňák (29). A v Bostonu byly k televizi přilepené jeho milované holky.
Švédská choť Rebecca (31) čeká další miminko, takže do Milána nemohla odletět. Ale »Pastovu« velkou slávu si nenechala ujít alespoň na dálku. Českého vlajkonoše přes obrazovku hltala i dcera jménem Freya Ivy (2). „Snad ani neví, jak je její táta hustej,“ napsala paní Pastrňáková. „Jsem moc moc pyšná,“ vzkázala Švédka muži svého srdce z Havířova.
Hvězdu NHL Pastrňáka požene za olympijským úspěchem maminka Marcela a starší brácha Jakub. A brzy do rodiny přibude další »zlatíčko«! „Já si přeju zdravé dítě. A je mi jedno, jestli je to holčička, nebo kluk. Hlavně ať je zdravé, šťastné. Stejně jako maminka. Víc mě nezajímá,“ řekl reprezentační útočník webu iSport.cz.