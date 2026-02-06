První české slzy! Zelingrová s Chabičovským byli blízko senzaci
Dali do toho všechno! Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský ve večerním napínavém duelu utrpěli těsnou porážku 7:8 od velmi silného soupeře z Velké Británie. Devatenáctiletá hráčka pak dramatický závěr rozdýchávala se slzami v očích...
Zelingrová s Chabičovským začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou ve čtvrtek dopoledne podlehli favorizovanému Švédsku 4:7.
Proti Britům večer ale sehráli zatím nejvyrovnanější duel pod pěti kruhy. Po čtyřech endech sice prohrávali 2:5, v pátém ale dokázali bodovat třemi kameny a vyrovnali. Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem v dalších dvou endech znovu odskočili do vedení 8:5, Češi v posledním endu měli možnost vyrovnat, po chybě Britů měli v závěru dokonce čtyři kameny v kruzích. Nakonec se jim ale podařilo skórovat jen dvěma kameny a těsně prohráli.
Julie musela krutou porážku rozdýchávat mimo led. Po utkání seděla několik minut opřená o stěnu a v očích měla slzy.
Nástupci Paulových
Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.