První české slzy! Zelingrová s Chabičovským byli blízko senzaci

Julie kousala porážku velmi těžko. Češi ale předvedli proti favoritům parádní výkon.

Dali do toho všechno! Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský ve večerním napínavém duelu utrpěli těsnou porážku 7:8 od velmi silného soupeře z Velké Británie. Devatenáctiletá hráčka pak dramatický závěr rozdýchávala se slzami v očích...

Zelingrová s Chabičovským začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou ve čtvrtek dopoledne podlehli favorizovanému Švédsku 4:7.

Proti Britům večer ale sehráli zatím nejvyrovnanější duel pod pěti kruhy. Po čtyřech endech sice prohrávali 2:5, v pátém ale dokázali bodovat třemi kameny a vyrovnali. Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem v dalších dvou endech znovu odskočili do vedení 8:5, Češi v posledním endu měli možnost vyrovnat, po chybě Britů měli v závěru dokonce čtyři kameny v kruzích. Nakonec se jim ale podařilo skórovat jen dvěma kameny a těsně prohráli.

Julie musela krutou porážku rozdýchávat mimo led. Po utkání seděla několik minut opřená o stěnu a v očích měla slzy. 

Nástupci Paulových

Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

Témata:  curlingblesksportZOH 2026Olympijské hryŠvédskoKanadaVánoceTomáš PaulSpojené královstvíVít ChabičovskýJulie ZelingrováJennifer Dodds

