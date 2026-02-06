Vlajkonoš Pastrňák dorazil do Milána: Italská honička!
V noci na čtvrtek ještě válčil s Bostonem na ledě Floridy, v pátek odpoledne už rozdával úsměvy v Českém domě v Miláně. Hokejista David Pastrňák dorazil do dějiště olympiády s předstihem, večer totiž ponese na zahajovacím ceremoniálu českou vlajku.
„Upřímně, nemám slov. Je to pro mě neskutečná pocta," vykládal Pastrňák americkým novinářům, když česká výprava oznámila, že bude stát v jejím čele.
Svou povinnost bere velmi vážně, vždyť kvůli ní musel hodně obětovat. Doma má těhotnou manželku Rebeccu a dcerku Freyu, které s ním do Itálie cestovat nemohly. Doma se přitom před odletem vůbec neohřál. Ve středu totiž ještě hrál na Floridě. „Máme rychlootočku, po zápase hned letíme zpátky do Bostonu a druhý den budu na cestě do Milána. Moc se těším. Dlouho jsem čekal, až budu moct reprezentovat naši zem na olympiádě, takže se nemůžu dočkat,“ vysvětloval.
Vzhledem k tomu, jak dokáže s lety čarovat počasí, muselo být vedení českého olympijského týmu lehce v napětí, jestli to »Pasta« stihne. Nakonec to ale šlo všechno jako na drátkách. David dorazil do Milana dle plánu, nahodil olympijskou kolekci včetně kulíška a vyrazil do České domu, kde vystřídal prezidentský pár.
Tak snad všechno takhle pěkně pošlape i během hokejového turnaje...