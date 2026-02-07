Rychlobruslařská legenda Sáblíková přišla o závod: Reakce její lásky
Tak tohle zabolelo nejen samotnou Martinu Sáblíkovou (38). Česká rychlobruslařka v sobotu ráno musela kvůli zákeřné viróze zrušit odpolední start na tříkilometrové trati. Zatímco fanoušci začali sociální sítě okamžitě plnit vlnou podpory, ta nejdůležitější slova přišla od její lásky.
Hvězdná olympionička Martina Sáblíková v tom naštěstí není sama. Už téměř třináct let tvoří stabilní pár s další rychlobruslařkou Nikolou Zdráhalovou (29), která jí je v nejtěžších chvílích kariéry obrovskou oporou. „Celá ta cesta na olympiádu pro tebe byla velmi těžká. Vnímala jsem to a nebyla jsem jediná. Teď jsi tady a přišla další rána. Udělala bych cokoli, aby to bylo podle tvých představ. Miluju tě,“ vzkázala Nikola své partnerce dojemně.
Zdrcená Sáblíková působí od příletu do dějiště her nezvykle nervózně a je patrné, že loučení s vrcholem sportovní kariéry ji bolí. Kvůli nemoci teď musela jeden ze závodů oželet, což označila za nejtěžší rozhodnutí v životě. „Moje první otázka byla, jestli se budu moct postavit na pětku, když vynechám trojku. Doktoři slíbili, že udělají všechno, co je v jejich silách. Já měla jasno – pětku už si vzít nenechám,“ prohlásila odhodlaně Sáblíková. „Zase bude dobře,“ povzbudila ji ještě Zdráhalová slovy, pod která by se podepsal snad každý český fanoušek.