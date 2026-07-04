Vysněné místo svatby Sáblíkové a Zdráhalové? Soukromí a žáby
Proč padl do oka rychlobruslařskému páru Martina Sáblíková (39), Nikola Zdráhalová (30) zrovna areál vybudovaný z původního Košinova statku v Čeradicích na Pardubicku? Uvidíte sami!
Svatební obřady a hostiny se tu konají na polosamotě s celkovou rozlohou 8200 m2, před domem protéká řeka plná pstruhů, kolem louky a pole. „Holky chtěly hlavně soukromí,“ prozradila Blesku Michaela Čížová z Villa Fresco. A to v uzavřeném dvoře Martina s Nikolou měly! Rušily je tak maximálně kvákající žáby a okukovaly srnky.
První noc mohly čerstvě oddané rychlobruslařky strávit v samostatném manželském apartmá. Také kvůli čtyřicítkám v posledních červnových dnech svatebčané pocítili uprostřed přírody opravdu nádech středomoří, jak lákají zakladatelé tohoto kouzelného místa...