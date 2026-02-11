Malinin předvedl svou jízdu a Djokovič žasl: Zakázaný trik
Mysleli jste, že krasobruslení je nuda pro klidné povahy ? Omyl! Americký zázrak Ilia Malinin (21) na hrách v Miláně popřel fyzikální zákony. Jeho jízda zvedla ze židle i tenisového krále Novaka Djokoviče. Ten jen zíral s otevřenou pusou: Tohle bylo léta zakázané!
Na sportovně-kulturní zážitek vyrazil Novak Djokovič s manželkou Jelenou. Pohodlně se usadili ve VIP lóži, opřeli se a začali se kochat. Krasobruslení spojuje sport a populární hudbu. Je to krásný elegantní sport, u kterého málokdy tečou nervy jako v jiných disciplínách. Poklidný večer se rozhodl narušit Ilja Malinin.
Během své jízdy totiž vytáhl skok, který byl léta zakázaný. Rozjel se a zničehonic skočil salto vzad s přistáním na pravé noze. Pokračoval jakoby k žádnému skoku nedošlo. Za to jeho backflip zvedl ze sedačky tenisový pár a hala málem spadla. Americký tým tak bral zlato ze soutěže družstev i díky tomuto prvku.
Ve skutečnosti se tento skok objevil již téměř před padesáti lety. Tehdy ho předvedl Terry Kubicka. „Když to všechno skončilo, v diskusích se řešilo, že to rozhodčí vůbec nehodnotili, protože nevěděli, co s tím,“ vzpomínal pro magazín Skate Kubicka. Krasobruslařovi byl skok vyhodnocen jako nebezpečný a bylo mu vyčteno, že ze sportu dělá cirkus. Až v létě 2024 se salto vzad s dopadem na jednu nohu vrátilo. A teď s ním Malinin zvedl ze židle i ostřílené sportovní hvězdy.