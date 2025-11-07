Djokovič pobláznil svoji novou domovinu: Řekové, jsem váš!
Bouřlivé ovace, gejzír tryskající lásky. Řecko vzývá svého nového slavného bratra, tenisovou ikonu Novaka Djokoviče (38).
Fenomenální Srb se poprvé představil v Aténách, kam se v září kvůli politickým problémům v rodné zemi s rodinou přestěhoval. Jeho první zápas na turnaji, který do řecké metropole coby jeho vlastník z Bělehradu přesunul, se proměnil v karneval.
„Cítím se tady doma, Řecko jsem vždy miloval a jsem nadšený, jak mě tu přivítali. Atény mám v srdci,“ vyznal se dojatě. Jeho děti Stefan a Tara už chodí do tamní britské školy, on sám se přihlásil do místního klubu. A celé Řecko sní o tom, že by je snad »Djoker« v závěru kariéry reprezentoval.