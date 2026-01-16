Lehečka se připravuje s Djokovičem: Otestoval maroda
Jiřímu Lehečkovi (24) stačil jen 12 minut. Legendární Novak Djokovič (38) kvůli problémům s krkem předčasně odstoupil z tréninku jen pár dní před startem Australian Open.
Srb nehrál soutěžní zápas od listopadu a ve středu po prohře v jednosetovém přáteláku s Medveděvem vydržel proti Lehečkovi jen chvíli.
Ten to vzal s úsměvem a na Instagramu ke společné fotce vyťukal: „Hraní tady nikdy neomrzí, zvlášť proti tomu nejlepšímu.“
Za pár dní půjde ale možná přátelství stranou, na úvodním grandslamu sezony (startuje v neděli) se mohou potkat ve čtvrtfinále!
