Dojemný vzkaz sestry Maděrové: Hrdá na naše zlato!
Uplynulo sedm dní od první české zlaté medaile na zimních olympijských hrách v Cortině a Miláně. Ze Zuzany Maděrové se stal republikový fenomén. Hrdí a pyšní jsou ale především v její rodině.
Spolu s celou rodinou musela olympijské zlato snowboardistky Zuzany Maděrové (22) vstřebat, než se dokázala podělit o své emoce. „Je to týden od toho, co Zuzi není jen naše zlato, ale zlato celé republiky. Pořád to zpracovávám, emoce asi nikdy nezvládnu,“ vyznala se její starší sestra Anna (27).
Na ségru prý byla hrdá už od doby, kdy začala vyhrávat regionální závody, a upozornila, že olympijský triumf je výsledkem mnohaleté dřiny. „Proto jsem hrdá, že to nevzdala. Myslím, že se kolem ní vytvořila tak milá a krásná bublina, že jí to bude nabíjet energií ještě pěkně dlouho!“ napsala modelka Anna.