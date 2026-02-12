Ledeckou čeká super-G: Ester, teď slzy štěstí!

Autor: vba, sm
Ester se ve čtvrtek vrhne na super-G!

Snowboardový krach ve čtvrtfi nále, který se Ester Ledecké (30) přihodil po více než deseti letech, oplakala. Má však jedinečnou výhodu, ve čtvrtek (od 11:30, ČT sport) si může spravit náladu na lyžích a třeba jí ukápnou pro změnu slzy štěstí.

Před osmi lety se v Pchjongčchangu postarala o jednu z největších senzací v dějinách olympiád, když v super-G vyhrála o jedinou setinu sekundy. V Pekingu 2022 jí medaile unikla o vlásek – skončila pátá, pouhých 13 setin od bronzu.

V této sezoně ale ukazuje, že s ní světová špička musí počítat. Má za sebou pódiové umístění z Tarvisia (3. místo) a v celkové klasifikaci disciplíny drží skvělou šestou příčku. 

