Ledeckou čeká super-G: Ester, teď slzy štěstí!
Snowboardový krach ve čtvrtfi nále, který se Ester Ledecké (30) přihodil po více než deseti letech, oplakala. Má však jedinečnou výhodu, ve čtvrtek (od 11:30, ČT sport) si může spravit náladu na lyžích a třeba jí ukápnou pro změnu slzy štěstí.
Před osmi lety se v Pchjongčchangu postarala o jednu z největších senzací v dějinách olympiád, když v super-G vyhrála o jedinou setinu sekundy. V Pekingu 2022 jí medaile unikla o vlásek – skončila pátá, pouhých 13 setin od bronzu.
V této sezoně ale ukazuje, že s ní světová špička musí počítat. Má za sebou pódiové umístění z Tarvisia (3. místo) a v celkové klasifikaci disciplíny drží skvělou šestou příčku.