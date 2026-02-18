Ledecká si po olympijském fiasku střihla tanec s medvědem: Pohoda jen naoko?
Před šesti dny Ester Ledecká (29) div neplakala, když plna bolesti vysvětlovala, proč ani nedojela olympijský superobří slalom! „Jen zapnout si boty mi připadalo jako nadlidský úkol,“ žehrala na zranění. Teď už je zase čiperka.
Z Itálie se vydala na další závody sjezdařského SP do Andorry. O průběh cesty se podělila s fanoušky na Instagramu. A když nakonec hupsla do postele stylem mrštné světové rekordmanky ve skoku do výšky Mahučichové, fanoušci si defi nitivně oddechli: „Ester už se opět vrtí jako chřestýš rohatý.“
Všechno bylo zlaté
Energie má česká obojživelnice na rozdávání. Po štrece Milán – Barcelona – Soldeu si v cílové stanici střihla i taneček s místními ikonickými a lehce strašidelnými karnevalovými medvědy z Pyrenejí. „Od začátku roku už ve třináctém hotelu,“ informovala Ledecká s úsměvem. Pohodinda.
Ale opravdu? Přestože po fiasku v Miláně zase všechno vypadá jako zalité sluncem, text skladby od Robbieho Williamse »Road To Mandalay« v podkresu příspěvku zase tak pozitivní není: „Všechno, čeho jsem se dotkl, bylo zlaté. Všechno, co jsem miloval, je zničené,“ zpívá se v ní.