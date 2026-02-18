Nenominovaný Klapka prohřívá v Mexiku...: Svaly, co by se šikly!

Autor: vba
Klapka? Nejede! Smázl rezolutně kouč Rulík před olympiádou ze stolu možnost vzít na turnaj obrovitého Adama Klapku (25).

Místo toho, aby se v dresu nároďáku v Miláně honil za pukem, soupeře ze zámoří rozvěšoval po mantinelech nebo se jim dostával pod kůži, má tak forvard Calgary veget v Mexiku.

Během olympijské pauzy, která se týká celé NHL, se sbalil a se svou láskou Eliškou vyrazil za teplem pod palmy Cancúnu. Pochutnává si na místních specialitách, ale škoda že nemohl být zajímavým kořením zápasu s Kanadou. Vždyť se rváčem Wilsonem má ještě nevyřízené účty...

Se svou múzou Eliškou.
