Nenominovaný Klapka prohřívá v Mexiku...: Svaly, co by se šikly!
Klapka? Nejede! Smázl rezolutně kouč Rulík před olympiádou ze stolu možnost vzít na turnaj obrovitého Adama Klapku (25).
Místo toho, aby se v dresu nároďáku v Miláně honil za pukem, soupeře ze zámoří rozvěšoval po mantinelech nebo se jim dostával pod kůži, má tak forvard Calgary veget v Mexiku.
Během olympijské pauzy, která se týká celé NHL, se sbalil a se svou láskou Eliškou vyrazil za teplem pod palmy Cancúnu. Pochutnává si na místních specialitách, ale škoda že nemohl být zajímavým kořením zápasu s Kanadou. Vždyť se rváčem Wilsonem má ještě nevyřízené účty...
Témata: blesksport, ZOH 2026, Olympijské hry, Kanada, Milán, Mexiko, Calgary, Cancún, National Hockey League, Adam Klapka