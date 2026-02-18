V zámoří jsou paf z českých vlajek: Podpora proti zákonu!
Horka nad Moravou, Srubec, Turnov, Meclov, Blatnička… Názvy větších či menších koutů Česka se učí během olympijských her celý (hlavně hokejový) svět! Hrdí fanoušci s popsanými vlajkami však riskují!
Českým divákům, kteří pravidelně sledují velké sportovní akce, už na možná nepřijde ani zvláštního. Prapory s modrým klínem patrioti běžně vyvěšují s názvy obcí, odkud přijeli podpořit reprezentanty země pod Řípem. V hokejové aréně Santa Giulia na jihovýchodě Milána však tyto národní symboly vyrostly jako houby po dešti, z čehož jsou v zámoří úplně paf!
Co ta Mallorca?
„Kluziště je lemováno vlajkami, téměř všemi českými, a na každé je napsáno nebo vyšito jiné české město. Je to moc cool a zdá se, že je to pro české fanoušky jedinečné,“ napsal udiveně zkušený reportér z NHL Mark Lazerus při utkání Česko – Švýcarsko (3:4p), protože pro fanoušky USA či Kanady je tohle popsání vlajky něco nepředstavitelného.
Bystřejší našinci si mohli všimnout i nápisu Mallorca. Paragraf 9 zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů však zakazuje na vlajce jakýkoliv text, obrázek, logo či kytici nebo smuteční závoj. Pokuta v přestupkovém řízení může dosáhnout až 30 000 Kč. Ale právníci nejspíš přimhouří očko, když tahle legislativní klička pomůže Pastrňákovi a spol. k medaili!