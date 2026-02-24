»Samotář« Vejmelka na olympiádě v milostné pasti? Ale ty už jednu holku máš!
Olympijský hokejový turnaj proseděl v civilu na tribuně. Nejspíš dobře pro něj. Českému gólmanovi Karlu Vejmelkovi (29) by se totiž v brankovišti mohly honit různé myšlenky. Nebo snad milenky?!
Situace třetího brankáře národního týmu z Utahu trochu připomíná film Samotáři, kde Jakub v podání Jiřího Macháčka začne chodit s Hankou (Jitkou Schneiderovou), ale kluci z kapely mu řeknou: „Ty už jednu holku máš, ne?“ I kvůli častému kouření marihuany na Alici zapomněl...
Vejmelka si střeží soukromí možná lépe než modrý půlkruh při hokeji. Blesk si nicméně všiml, že na olympiádě mezi láskami reprezentantů nosila speciální týmovou bundu s jeho číslem 50 tajemná žena. Že by sestra Denisa, která Karla občas doprovází? Ne, tahle fanynka se jmenuje Sára.
Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se neozvala šokovaná L. (redakce zná celé jméno). Ta ještě před startem turnaje v Itálii dávala na sociální sítě s mistrem světa z Prahy z roku 2024 společnou fotku a tvrdila, že spolu šest let chodí. Ještě loni v létě si užívali dovolenou na Tenerife – a teď viděla, že »Vejmis« už jednu holku má!
„Nikdy mi neřekl, že má jinou ženu. Kdybych to věděla, nemusela jsem se dál snažit. O to víc mě to bolí v souvislosti s tím, že už jednou jsem mu nevěru dokázala odpustit,“ svěřila se Blesku s tím, že hokejový brankář z NHL tenhle milostný trojúhelník moc nevychytal a předchozí vztah neukončil.
Redakce oslovila i »samotáře « Vejmelku, který však dosud neodpověděl. Tak možná nechme promluvit filmového Jakuba, když se omlouvá Hance: „Tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ní budu.“