Gólman Vejmelka: Ukázal výbavičku, ale…

Gólman Vejmelka Ukázal výbavičku, ale…
Momentálně je nejlepším českým gólmanem v NHL. A nikdo by se nedivil, kdyby Karel Vejmelka (29) začal blížící se olympiádu v roli české jedničky. Výstroj by na to měl.

Brankář Utahu ukázal na Instagramu nové betony, vyrážečku i lapačku. Jsou vyvedeny v národních barvách. Zatím bez tmavých čmouh od puků vypadají fantasticky.

I přesto se odhalení brankářské zbroje tradičně neobešlo bez rýpance škarohlídů: „A kde máš moravský a slezský orlice, borče z Moravy,“ vzkázal na Instagramu třebíčskému rodákovi jeden z uživatelů.

