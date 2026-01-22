Gólman Vejmelka: Ukázal výbavičku, ale…
Momentálně je nejlepším českým gólmanem v NHL. A nikdo by se nedivil, kdyby Karel Vejmelka (29) začal blížící se olympiádu v roli české jedničky. Výstroj by na to měl.
Brankář Utahu ukázal na Instagramu nové betony, vyrážečku i lapačku. Jsou vyvedeny v národních barvách. Zatím bez tmavých čmouh od puků vypadají fantasticky.
I přesto se odhalení brankářské zbroje tradičně neobešlo bez rýpance škarohlídů: „A kde máš moravský a slezský orlice, borče z Moravy,“ vzkázal na Instagramu třebíčskému rodákovi jeden z uživatelů.
