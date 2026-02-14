Češi mají v zádech podporu partnerek: Nejkrásnější kotelnice!
Co je na mužích nejhezčí? Přece jejich ženy! Další důkaz? Squadra azzurra partnerek českých hokejistů, které v epesních olympijských bundičkách s vyšitou jmenovkou vytvořily v chrámu módy nejpůvabnější kotel na světě!
Je jich plné hlediště i sociální sítě. Čeští hokejisté se mohou v dějišti olympiády spolehnout na své nejdražší polovičky. Lukáš Dostál kryje v bráně záda svým herním spoluhráčům, jemu je přítomna opora z Finska Salla Virtanenová. Nechybí ani kanadská manželka Tomáše Kundrátka Alannah. Jinak se partnerky hokejistů mezi sebou baví spíše česky.
Martinovi Nečasovi na tribuně fandí třeba známá influencerka Nikola Mertlová. To David Pastrňák zůstal na ocet. Manželka Rebecca je znovu těhotná a nemohla odletět. Hlasivky si tak musí vykřičet i za ní hokejistova maminka Marcela Ziembová. Brankář Karel Vejmelka se rovněž opírá o sílu rodinných vazeb. Jeho krásná sestra Denisa doplňuje partu českých kotelnic.
Do chrámu módy vybaveny!
Na sportovní svátek je potřeba se pořádně vyparádit! A partnerky českých hokejových reprezentantů rozhodně nic nepodcenily. Přítelkyně Martina Nečase (27) Nikola Mertlová (27) ukázala, jak vypadaly přípravy na hotelu.
A zatímco líčení a základ outfitu si každá z partnerek řešila po svém, jedna věc českou partu na tribunách přeci jen spojovala. Na chladném zimáku je totiž hřály totožné bundy, ušité specializovanou firmou v domovině, které si každá nechala personalizovat. Na stylových kouscích nechybí národní znak a číslo s přezdívkou konkrétní drahé polovičky.