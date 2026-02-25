Hvězda francouzského PSG Hakimi: U soudu za podezření ze znásilnění!
O postup do semifinále se ve středu večer utkalo francouzské PSG s Monakem bez klíčového obránce Achrafa Hakimiho (27). Marocký hráč čelí vážnému obvinění a musí prokázat svou nevinu u soudu.
Marockému reprezentantu Hakimimu byla doručena soudní obsílka. Ta obsahuje informaci, že se musí dostavit před trestní soud kvůli obvinění ze znásilnění. K němu mělo dojít začátkem srpna 2025. Hakimi si vyměnil pár zpráv na Instagramu se stěžovatelkou v soudním procesu. Poté se mladá žena domluvila s fotbalistou na schůzce u něj doma. Od tohoto okamžiku se výpovědi rozebíhají. Zatímco zkušený obránce tvrdí, že ženu jen políbil, ona trvá na znásilnění.
„Byl nařízen soudní proces tváří v tvář obvinění založenému výhradně na slově ženy, která mařila veškeré vyšetřování, odmítla všechna lékařská vyšetření a testy DNA, odmítla povolit analýzu svého mobilního telefonu a odmítla jmenovat klíčového svědka,“ spustila ostrou palbu Fanny Colinová, právnička Achrafa Hakimiho.
„Žena, jejíž dvě po sobě jdoucí psychologická vyšetření odhalila nedostatek příčetnosti ohledně událostí, které údajně popisuje, a také absenci jakýchkoli posttraumatických symptomů. Po celou dobu se snažila před soudními orgány utajit několik zpráv, které si vyměnila s jedním ze svých přátel, kteří plánovali pana Hakimiho ‚okrást‘,“ řekla právnička agentuře France Inter.
„To je naprostá lež. Moje klientka se v den událostí dostavila na policejní stanici, aby je nahlásila. Zúčastnila se tří výslechů, dvou psychologických vyšetření a konfrontace. Myslím, že jsme velmi daleko od toho, abychom mohli říci, že moje klientka v tomto případě mařila vyšetřování. Právě naopak,“ kontrovala v rádiu France Inter rozhořčeně Rachel-Flore Garido, právnička žalobkyně.