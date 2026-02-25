Hvězda francouzského PSG Hakimi: U soudu za podezření ze znásilnění!

Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění

O postup do semifinále se ve středu večer utkalo francouzské PSG s Monakem bez klíčového obránce Achrafa Hakimiho (27). Marocký hráč čelí vážnému obvinění a musí prokázat svou nevinu u soudu.

Marockému reprezentantu Hakimimu byla doručena soudní obsílka. Ta obsahuje informaci, že se musí dostavit před trestní soud kvůli obvinění ze znásilnění. K němu mělo dojít začátkem srpna 2025. Hakimi si vyměnil pár zpráv na Instagramu se stěžovatelkou v soudním procesu. Poté se mladá žena domluvila s fotbalistou na schůzce u něj doma. Od tohoto okamžiku se výpovědi rozebíhají. Zatímco zkušený obránce tvrdí, že ženu jen políbil, ona trvá na znásilnění.

„Byl nařízen soudní proces tváří v tvář obvinění založenému výhradně na slově ženy, která mařila veškeré vyšetřování, odmítla všechna lékařská vyšetření a testy DNA, odmítla povolit analýzu svého mobilního telefonu a odmítla jmenovat klíčového svědka,“ spustila ostrou palbu Fanny Colinová, právnička Achrafa Hakimiho. 

„Žena, jejíž dvě po sobě jdoucí psychologická vyšetření odhalila nedostatek příčetnosti ohledně událostí, které údajně popisuje, a také absenci jakýchkoli posttraumatických symptomů. Po celou dobu se snažila před soudními orgány utajit několik zpráv, které si vyměnila s jedním ze svých přátel, kteří plánovali pana Hakimiho ‚okrást‘,“ řekla právnička agentuře France Inter.

„To je naprostá lež. Moje klientka se v den událostí dostavila na policejní stanici, aby je nahlásila. Zúčastnila se tří výslechů, dvou psychologických vyšetření a konfrontace. Myslím, že jsme velmi daleko od toho, abychom mohli říci, že moje klientka v tomto případě mařila vyšetřování. Právě naopak,“ kontrovala v rádiu France Inter rozhořčeně Rachel-Flore Garido, právnička žalobkyně. 

 

Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
