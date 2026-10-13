Olympijský šampion a dcera kouče Enriqueho: Zabili motorkáře
Tutlali románek, který na ně praskl při tragické havárii! Dcera španělského kouče Luise Enriqueho (56) Sira (26) a dvojnásobný olympijský vítěz v jezdectví Scott Brash (40) zabili motorkáře (†30).
Nehoda se stala nedaleko španělské Valencie a dle informací tamního listu Las Provincias řídil Brash, který si při přejíždění do jiného pruhu zřejmě nevšiml jednostopé mašiny.
„Po nárazu do Audi Q3 byl jezdec katapultován mimo silnici a zemřel ještě před příjezdem záchranářů. Obě osoby v autě vyvázly bez zranění,“ píše deník. Brash měl prý negativní test na alkohol i drogy, je ale nadále vyšetřován pro možné zabití z nedbalosti.