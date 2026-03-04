Leclerc ženáčem: Životní jízda s kráskou
O nadcházejícím víkendu startuje nový ročník seriálu F1. Favorit Charles Leclerc (28) ale zahájil životní jízdu už teď.
Zelenou ke společnému životu mu před oltářem dala milovaná žena Alexandra. »Ano« si řekli v sobotu v Monaku při intimním obřadu. A slavný pilot pak svoji princeznu vyvezl v úchvatném modelu Ferrari 250 Testa Rossa z roku 1957 za 250 milionů korun, čímž sňatek propálili. Na svatbě nechyběl ani Leo, jejich čtyřnohý parťák.
Všechno později potvrdila sama nevěsta, jež si na Instagramu změnila příjmení na Leclercová. Její drahý je po Hülkenbergovi s Pérezem třetím ženáčem mezi piloty. S příjmy odhadem za 700-800 milionů korun se Leclerc drží mezi nejlépe placenými jezdci. Vypůjčení skvostného Ferrari tak ani v peněžence nepocítil.