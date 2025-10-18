Znásilnění u Schumacherových: Kdo je obviněný?!

Znásilnění u Schumachera
Bývalý pilot F1 měl doma hodně živo.
Tohle je vila neřesti na břehu Ženevského jezera.
Sestřička v jeho vile taky možná hřešila.
Joey Mawson
Joey (vlevo) po boku Micka Schumachera, s nímž je jedna ruka.
Schumacher byl nepřímým aktérem ohavného činu.
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Lepší se stav Michaela Schumera?
Mick a Michael Schumacherovi
Mick s rodiči
Michael Schumacher drží v náručí malého Micka
Na dovolené s otcem
Mick Schumacher dělal v roce 2024 testovacího jezdce Mercedesu
Mick Schumacher se zatím marně snaží vrátit do formule 1
Rodinný přítel, talent motorsportu. Rodina Michaela Schumachera (56) si ale ve svém ženevském sídle hřála na prsou hada!

Pilot Joey Mawson (29) teď čelí obvinění, že právě on při bujaré párty 23. prosince 2019 v luxusní vile sedminásobného mistra světa na břehu Ženevského jezera dvakrát znásilnil pečovatelku Najiu, jež se o vážně zraněnou legendu F1 starala.

Soud začal ve středu v Nyonu, Mawson se k němu nedostavil, takže slyšení bylo odročeno. „Politováníhodné a zbabělé. Důkazy jsou jasné,“ varoval na dálku Masona, velkého přítele Schumacherova syna Micka, žalobce Patrick Michod.

