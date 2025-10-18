Znásilnění u Schumacherových: Kdo je obviněný?!
Rodinný přítel, talent motorsportu. Rodina Michaela Schumachera (56) si ale ve svém ženevském sídle hřála na prsou hada!
Pilot Joey Mawson (29) teď čelí obvinění, že právě on při bujaré párty 23. prosince 2019 v luxusní vile sedminásobného mistra světa na břehu Ženevského jezera dvakrát znásilnil pečovatelku Najiu, jež se o vážně zraněnou legendu F1 starala.
Soud začal ve středu v Nyonu, Mawson se k němu nedostavil, takže slyšení bylo odročeno. „Politováníhodné a zbabělé. Důkazy jsou jasné,“ varoval na dálku Masona, velkého přítele Schumacherova syna Micka, žalobce Patrick Michod.
Témata: formule, násilí, znásilnění, formule 1, blesksport, mick schumacher, Nyon, Michael Schumacher, Ženevské jezero, Joseph Mawson