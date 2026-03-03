Tenistka Siniaková překvapila fanoušky: Žhavá proměna!
Ty vlasy snad hoří, ne?! Deblová královna Kateřina Siniaková (29) zaujala fanoušky změnou vizáže. A to hned dvojitou!
Česká tenistka navštívila v pauze mezi turnaji oblíbené pražské kadeřnictví. „Trochu odvahy, trochu stylu – a výsledek stojí za to,“ komentoval Katčin účes lazebník Lukáš Klucký. V ten moment její lokny dostaly ohnivý odstín bojovnice.
Nejnověji se fanouškům ukázala z prostředí kurtů v americkém Indian Wells. Místo nespoutaných kudrlinek, které k tenistce roky neodmyslitelně patřily, se na kurtech ukázala s elegantním vyžehleným účesem.
Naposledy si česká deblová specialistka zahrála v Dubaji. S Australankou Storm Hunterovou ale skončily už ve čtvrtfinále. Na témže turnaji vypadla ještě dříve ve dvouhře s Paulou Badosovou. Tak snad Katčina proměna nastartuje serii skvělých výsledků.