Předplatné

Australian Open 2026: program, výsledky, kdy hrají Češi?

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly čtyřhru na Australian Open
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly čtyřhru na Australian OpenZdroj: Profimedia.cz
Jiří Lehečka během osmifinálového duelu Australian Open proti Novaku Djokovičovi
Stejně jako proti Tomáši Macháčovi i proti Jiřímu Lehečkovi předváděl Novak Djokovič svou extratřídu
Novak Djokovič v utkání proti Carlosi Alcarazovi
Jannik Sinner oslavuje obhajobu titulu na Australian Open
Madison Keysová si poradila v semifnále se Šwiatekovou a zahraje si finále
Velká radost Madison Keysová z vítězství v Melbourne
Jannik Sinner se po obhajobě na Australian Open stal nejúspěšnějším italským tenistou v historii
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
Australian Open
Začít diskusi (0)

První grandslam sezony, Australian Open, startuje už 18. ledna a potrvá do 1. února. Na 114. ročníku samozřejmě nebudou chybět ani čeští zástupci v čele se všemi našimi hvězdami. Ženskou čtyřhru obhajují Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsend. Jak si povedou letos? Program, výsledky a kdy hrají Češi – to vše najdete v tomto článku.

Češi na Australian Open 2026

Dvouhra žen na Australian Open 2026
Sára Bejlek 
Marie Bouzková 
Barbora Krejčíková 
Tereza Valentová 
Karolína Muchová 
Kateřina Siniaková 
Linda Nosková 
Markéta Vondroušová 
Karolína Plíšková 
Dvouhra mužů na Australian Open 2026
Jiří Lehečka 
Tomáš Macháč 
Jakub Menšík 
Vít Kopřiva 
Dalibor Svrčina 
Čtyřhra žen na Australian Open 2026
Siniaková / Townsend 
Vondroušová / Valentová 
Malečková / Škoch 
Bouzková / Klepačová 
Nosková / Šramková 
Sisková / Kempenová 
Krejčíková / McNally 
Čtyřhra mužů na Australian Open 2026
Nouza / R/kl 
Macháč / Vocel 
Pavlásek / Smith 

Program Australian Open 2026

Hrací denProgram dne
Neděle 18. ledna1. kolo
Pondělí 19. ledna1. kolo
Úterý 20. ledna2. kolo
Středa 21. ledna2. kolo
Čtvrtek 22. ledna3. kolo
Pátek 23. ledna3. kolo
Sobota 24. ledna4. kolo
Neděle 25. lednaOsmifinále
Pondělí 26. lednaOsmifinále
Úterý 27. lednaČtvrtfinále
Středa 28. lednaČtvrtfinále
Čtvrtek 29. lednaSemifinále žen
Pátek 30. lednaSemifinále mužů
Sobota 31. lednaFinále žen
Neděle 1. únoraFinále mužů

Kde sledovat Australian Open 2026?

První tenisový grandslam Australian Open 2026 můžete sledovat s českým komentářem na TV stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností je sledování streamů sázkových kanceláří případně streamovací platformy Max.

Prize money na Australian Open 2026

Účastníci Australian Open 2026 opět přínáší rekordní dotaci. Vítěz si připíše na konto 4,15 milionu australských dolarů. Celkově si hráči rozdělí 111 500 000 australských dolarů.

UmístěníDvouhra (v AUD)Čtyřhra (v AUD)
Vítěz4 150 000810 000
Poražený finalista2 150 000440 000
Semifinále1 250 000250 500
Čtvrtfinále750 000142 000
Osmifinále480 00082 000
3. kolo327 750x
2. kolo225 00058 000
1. kolo150 00040 000

Vítězové Australian Open

Nejúspěšnějším tenistou ve dvouhře na Australian Open je srbský tenista Novak Djokovič, který zvítězil desetkrát.

RočníkDvouhra mužiDvouhra ženy
2025Sinner (Špa.) - Zverev (Něm.) 3:0Keysová (USA) - Sabalenková (Běl.) 2:1
2024Sinner (Špa.) - Medveděv (Rus.) 3:2Sabalenková (Běl.) - Zheng (Čín.) 2:0
2023Djokovič (Srb.) - Tsitsipas (Řec.) 3:0Sabalenková (Běl.) - Rybakinová (Kaz.) 2:1
2022Nadal (Šp.) - Medveděv (Rus.) 3:2Bartyová (Austr.) - Collinsová (USA) 2:0
2021Djokovič (Srb.) - Medveděv (Rus.) 3:0Ósakaová (Jap.) - Bradyová (USA) 2:0
2020Djokovič (Srb.) - Thiem (Rak.) 3:2Keninová (USA) - Mugurazaová (Šp.) 2:1
2019Djokovič (Srb.) - Nadal (Šp.) 3:0Ósakaová (Jap.) - Kvitová (ČR) 2:1
2018Federer (Švýc.) - Čilič (Chor.) 3:2Wozniacká (Pol.) - Halepová (Rum) 2:1
2017Federer (Švýc.) - Nadal (Šp.) 3:2S. Williamsová (USA) - V. Williamsová (USA) 2:0
2016Djokovič (Srb.) - Murray (Brit.) 3:0Kerberová (Něm.) - S. Williamsová (USA) 2:1
2015Djokovič (Srb.) - Murray (Brit.) 3:1S. Williamsová (USA) - Šarapovová (Rus.) 2:0
2014Wawrinka (Švýc.) - Nadal (Šp.) 3:1Li Na (Čín.) - Cibulková (SR) 2:0
2013Djokovič (Srb.) - Murray (Brit.) 3:1Azarenková (Běl.) - Li Na (Čín.) 2:1
2012Djokovič (Srb.) - Nadal (Šp.) 3:2Azarenková (Běl.) - Šarapovová (Rus.) 2:0
RočníkČtyřhra mužiČtyřhra ženy
2025Heliövera / Patten - Bolelli / Vavassiru 2:1Siniaková / Townsend - Šu-wej / Ostapenková 2:1
2024Bopanna / Ebden - Bolelli / Vavassori 2:0Šu-wej / Mertensová - Kičenoková / Ostapenková 2:0
2023Hijikata / Kubler - Nys / Zieliński 2:0Krejčíková / Siniaková - Aojamová / Šibaharaová 2:0
2022Kokkinakis / Kyrgios - Ebden / Purcell 2:0Krejčíková / Siniaková - Danilinová / Maiová 2:0
2021Dodig / Polášek - Ram / Salisbury 2:0Mertensová / Sabalenková - Krejčíková / Siniaková 2:0
2020Ram / Salisbury - Purcell / Saville 2:0Babosová / Mladenovicová - Šu-wej / Strýcová 2:0

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů