Australian Open 2026: program, výsledky, kdy hrají Češi?

První grandslam sezony, Australian Open, startuje už 18. ledna a potrvá do 1. února. Na 114. ročníku samozřejmě nebudou chybět ani čeští zástupci v čele se všemi našimi hvězdami. Ženskou čtyřhru obhajují Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsend. Jak si povedou letos? Program, výsledky a kdy hrají Češi – to vše najdete v tomto článku.
Češi na Australian Open 2026
|Dvouhra žen na Australian Open 2026
|Sára Bejlek
|
|Marie Bouzková
|
|Barbora Krejčíková
|
|Tereza Valentová
|
|Karolína Muchová
|
|Kateřina Siniaková
|
|Linda Nosková
|
|Markéta Vondroušová
|
|Karolína Plíšková
|
|Dvouhra mužů na Australian Open 2026
|Jiří Lehečka
|
|Tomáš Macháč
|
|Jakub Menšík
|
|Vít Kopřiva
|
|Dalibor Svrčina
|
|Čtyřhra žen na Australian Open 2026
|Siniaková / Townsend
|
|Vondroušová / Valentová
|
|Malečková / Škoch
|
|Bouzková / Klepačová
|
|Nosková / Šramková
|
|Sisková / Kempenová
|
|Krejčíková / McNally
|
|Čtyřhra mužů na Australian Open 2026
|Nouza / R/kl
|
|Macháč / Vocel
|
|Pavlásek / Smith
|
Program Australian Open 2026
|Hrací den
|Program dne
|Neděle 18. ledna
|1. kolo
|Pondělí 19. ledna
|1. kolo
|Úterý 20. ledna
|2. kolo
|Středa 21. ledna
|2. kolo
|Čtvrtek 22. ledna
|3. kolo
|Pátek 23. ledna
|3. kolo
|Sobota 24. ledna
|4. kolo
|Neděle 25. ledna
|Osmifinále
|Pondělí 26. ledna
|Osmifinále
|Úterý 27. ledna
|Čtvrtfinále
|Středa 28. ledna
|Čtvrtfinále
|Čtvrtek 29. ledna
|Semifinále žen
|Pátek 30. ledna
|Semifinále mužů
|Sobota 31. ledna
|Finále žen
|Neděle 1. února
|Finále mužů
Kde sledovat Australian Open 2026?
První tenisový grandslam Australian Open 2026 můžete sledovat s českým komentářem na TV stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další možností je sledování streamů sázkových kanceláří případně streamovací platformy Max.
Prize money na Australian Open 2026
Účastníci Australian Open 2026 opět přínáší rekordní dotaci. Vítěz si připíše na konto 4,15 milionu australských dolarů. Celkově si hráči rozdělí 111 500 000 australských dolarů.
|Umístění
|Dvouhra (v AUD)
|Čtyřhra (v AUD)
|Vítěz
|4 150 000
|810 000
|Poražený finalista
|2 150 000
|440 000
|Semifinále
|1 250 000
|250 500
|Čtvrtfinále
|750 000
|142 000
|Osmifinále
|480 000
|82 000
|3. kolo
|327 750
|x
|2. kolo
|225 000
|58 000
|1. kolo
|150 000
|40 000
Vítězové Australian Open
Nejúspěšnějším tenistou ve dvouhře na Australian Open je srbský tenista Novak Djokovič, který zvítězil desetkrát.
|Ročník
|Dvouhra muži
|Dvouhra ženy
|2025
|Sinner (Špa.) - Zverev (Něm.) 3:0
|Keysová (USA) - Sabalenková (Běl.) 2:1
|2024
|Sinner (Špa.) - Medveděv (Rus.) 3:2
|Sabalenková (Běl.) - Zheng (Čín.) 2:0
|2023
|Djokovič (Srb.) - Tsitsipas (Řec.) 3:0
|Sabalenková (Běl.) - Rybakinová (Kaz.) 2:1
|2022
|Nadal (Šp.) - Medveděv (Rus.) 3:2
|Bartyová (Austr.) - Collinsová (USA) 2:0
|2021
|Djokovič (Srb.) - Medveděv (Rus.) 3:0
|Ósakaová (Jap.) - Bradyová (USA) 2:0
|2020
|Djokovič (Srb.) - Thiem (Rak.) 3:2
|Keninová (USA) - Mugurazaová (Šp.) 2:1
|2019
|Djokovič (Srb.) - Nadal (Šp.) 3:0
|Ósakaová (Jap.) - Kvitová (ČR) 2:1
|2018
|Federer (Švýc.) - Čilič (Chor.) 3:2
|Wozniacká (Pol.) - Halepová (Rum) 2:1
|2017
|Federer (Švýc.) - Nadal (Šp.) 3:2
|S. Williamsová (USA) - V. Williamsová (USA) 2:0
|2016
|Djokovič (Srb.) - Murray (Brit.) 3:0
|Kerberová (Něm.) - S. Williamsová (USA) 2:1
|2015
|Djokovič (Srb.) - Murray (Brit.) 3:1
|S. Williamsová (USA) - Šarapovová (Rus.) 2:0
|2014
|Wawrinka (Švýc.) - Nadal (Šp.) 3:1
|Li Na (Čín.) - Cibulková (SR) 2:0
|2013
|Djokovič (Srb.) - Murray (Brit.) 3:1
|Azarenková (Běl.) - Li Na (Čín.) 2:1
|2012
|Djokovič (Srb.) - Nadal (Šp.) 3:2
|Azarenková (Běl.) - Šarapovová (Rus.) 2:0
|Ročník
|Čtyřhra muži
|Čtyřhra ženy
|2025
|Heliövera / Patten - Bolelli / Vavassiru 2:1
|Siniaková / Townsend - Šu-wej / Ostapenková 2:1
|2024
|Bopanna / Ebden - Bolelli / Vavassori 2:0
|Šu-wej / Mertensová - Kičenoková / Ostapenková 2:0
|2023
|Hijikata / Kubler - Nys / Zieliński 2:0
|Krejčíková / Siniaková - Aojamová / Šibaharaová 2:0
|2022
|Kokkinakis / Kyrgios - Ebden / Purcell 2:0
|Krejčíková / Siniaková - Danilinová / Maiová 2:0
|2021
|Dodig / Polášek - Ram / Salisbury 2:0
|Mertensová / Sabalenková - Krejčíková / Siniaková 2:0
|2020
|Ram / Salisbury - Purcell / Saville 2:0
|Babosová / Mladenovicová - Šu-wej / Strýcová 2:0