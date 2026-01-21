Tenista Macháč a zpěvačka Drobná: Konec tajností!

Tohle chtělo pusu!
Tomáš Macháč se svou láskou.
Prostě Emma.
Tomáš Macháč se svou Emmou.
S Kateřinou Siniakovou vybojoval na loňském olympiádě medaili, jejich lásce to ale štěstí nepřineslo.
Tomáš Macháč se svou Emmou.
Tomáš Macháč v zápase s Jiřím Lehečkou
Tomáš Macháč postoupil na turnaji v Adelaide do finále a zahraje si o druhý titul
S Kateřinou Siniakovou vybojoval na loňském olympiádě medaili, jejich lásce to ale štěstí nepřineslo.
Tomáš Macháč na turnaji ATP v Adelaide získal titul
Tomáš Macháč na Australian Open
Vztah s Kateřinou Siniakovou (29) i přes společné zlato z LOH v Paříži dávno odvál čas. Tomáše Macháče (25) už přes rok líbá libozvučná Emma Drobná (31). Po vítězství na turnaji v Adelaide ale dostal hudlana poprvé oficiálně!

„Vím, že to se mnou není vždy jednoduché, o to víc bych chtěl poděkovat svému týmu za podporu a pomoc,“ prohlásil Macháč poté, co se pomazlil s trofejí, ale i se slovenskou zpěvačkou Emmou. Do úterního zápasu proti Dimitrovovi tak vstupoval do Australian Open ve formě a bez žádných tajemství v soukromém životě.

