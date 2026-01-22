Bartůňková senzačně vyřadila světovou desítku! Postupují Menšík, Nosková i Macháč
Celkem sedm zástupců má český tenis ve 3. kole Australian Open. Na středeční postup Karolíny Muchové ve čtvrtek navázali žebříčkově nejlepší čeští tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková i vracející se Karolína Plíšková. Nezaváhal ani Tomáš Macháč, jenž se stejně jako Menšík naladil minulý týden na turnaj triumfem na ATP Tour. Při premiéře v Melbourne uspěla Tereza Valentová, která v českém souboji zdolala krajanku Lindu Fruhvirtovou, při debutu na grandslamech nečekaně pokračuje i další česká naděje Nikola Bartůňková.
Duely s favority naopak nezvládli Marie Bouzková, jež prohrála se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou, Kateřina Siniaková, která nestačila na Američanku Amandu Anisimovovou, ani Vít Kopřiva. Nad jeho síly byl Američan Taylor Fritz.
Šestnáctý nasazený Menšík porazil španělského kvalifikanta Rafaela Jodara 6:2 a dvakrát 6:4. Macháč zdolal finalistu z roku 2023 Stefanose Tsitsipase z Řecka 6:4, 3:6, 7:6, 7:6. Někdejší světová jednička Plíšková, která mezi elitou hraje poprvé od srpna 2024, přehrála Janice Tjenovou z Indonésie 6:4, 6:4. Nosková zvítězila 6:2, 4:6 a 6:2 nad domácí držitelkou divoké karty Taylah Prestonovou. Valentová zdolala v derby Fruhvirtovou 7:5, 2:6, 6:3. Bartůňková vyřadila desátou nasazenou Švýcarku Belindu Bencicovou po výhře 6:3, 0:6, 6:4. Bouzková prohrála se Šwiatekovou 2:6, 3:6 a Siniaková podlehla čtvrté nasazené Anisimovové 1:6 a 4:6. Kopřivu porazil Fritz 6:1, 6:4, 7:6.
Dvacetiletý Menšík, který před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, po protrápeném úvodním kole tentokrát odehrál jednoznačný zápas. Už v úvodu rychle vedl 4:0 a jediné komplikace pak připustil na začátku třetí sady, kdy po dvou ztracených servisech prohrával 1:3. I toto dějství ale otočil a stejně jako před rokem se dostal na Australian Open do 3. kola. Tam ho čeká jednadvacetiletý Američan Ethan Quinn, kterému patří 80. místo ve světovém žebříčku. Menšík proti němu v obou dosavadních vzájemných zápasech uspěl.
Pětadvacetiletý Macháč, který v generálce ovládl turnaj v Adelaide, postoupil na Australian Open do 3. kola potřetí za sebou. Někdejší světovou trojku a aktuálně 31. nasazeného Tsitsipase, který se ale v posledních letech herně trápí, zdolal po třech hodinách a oplatil mu necelé tři roky starou porážku z jediného předchozího vzájemného duelu. Výbornou formu z úvodu sezony se Macháč pokusí v Melbourne Parku potvrdit proti turnajové pětce Lorenzovi Musettimu. Itala v jediném vzájemném utkání v roce 2024 porazil.
Plíškovou čeká loňská vítězka
Nasazená třináctka Nosková se proti hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila, protože netrefovala první servis a kupila nevynucené chyby, ale ve třetím setu dovedla utkání do vítězného konce. Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Sin-jü, kterou loni porazila v semifinále turnaje v Praze.
Karolína Plíšková se po dlouhé zdravotní pauza zaviněné zraněním kotníku může těšit na velký zápas s loňskou šampionkou z Melbourne Madison Keysovou z USA, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou. Po Američance Sloane Stephensové totiž třiatřicetiletá česká tenistka zdolala také o deset let mladší Tjenovou.
Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila. S Keysovou se Plíšková utkala jen jednou, v roce 2020 ji ve finále v Brisbane porazila.
Osmnáctiletá Valentová si při australském debutu vylepšila postupem do 3. kola grandslamové maximum. Při loňských premiérách na Roland Garros a US Open došla shodně do 2. kola. O dva roky starší Lindu Fruhvirtovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, zdolala za 2 hodiny a 42 minut. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a zdejší finalistka z roku 2023 Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která po slabším úvodu porazila další ruskou rodačku Varvaru Gračovovou hrající za Francii.
Senzační jízda Bartůňkové
Životní turnaj zatím hraje i o rok starší Bartůňková. Po úspěšné tříkolové kvalifikaci vybojovala v Melbourne už páté vítězství a po úvodní výhře nad někdejší světovou osmičkou Darjou Kasatkinovou získala další cenný skalp. Bencicové po výpadku ve druhém setu, v němž schytala kanára, připravila díky zvládnuté koncovce třetí sady první porážku v sezoně. O postup do osmifinále se utká s Elise Mertensovou z Belgie.
Ani na sedmý pokus neprošla v Melbourne přes druhé kolo Bouzková. Šestinásobné grandslamové šampionce Šwiatekové, které ke zkompletování kariérního grandslamu chybí jen úspěch právě na Australian Open, sice v každém setu sebrala jednou podání, více ale zápas zdramatizovat nedokázala. Ve druhé sadě ztratila od stavu 3:1 pět gamů v řadě a někdejší světová jedničce podlehla i ve třetím vzájemném zápasu.
Ve dvouhře skončila Siniaková. Proti Anisimovové po hladce ztraceném prvním setu více vzdorovala ve druhé sadě, ale ani tu nezískala. V Melbourne zůstává ve hře v deblu, kde společně s Taylor Townsendovou obhajují loňskou trofej.
Favorita nedokázal zaskočit ani Kopřiva, jenž účastí ve 2. kole zopakoval nejlepší grandslamový výkon z loňského Roland Garros. Při druhém startu v hlavní soutěži v Melbourne se proti Fritzovi postupně rozehrál, ve vyrovnané koncovce třetího setu sebral soupeři podání a vynutil si tie-break, v něm už ale další prodloužení zápasu nevybojoval a prohrál ho 4:7.