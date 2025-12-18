Siniaková tančila u trouby: Pekáč a Pokáč

Autor: en, as, zvo
Siniakové nabitá příprava na sezonu
Mazala a lepila linecké
Poctivě vykrajovala každý kousek
Půl práce téměř hotovo...
Pilná hospodyňka Siniaková
Šup s tím do trouby
Jak to vypadá po upečení?
Průběžný výsledek je dobrý!
A jde se mazat lepit...
Pěkně si jako hospodyňka mákla...
Katka se sladkým výsledkem.
Linecké hotovo!
Česká tenisová královna v opeře
S Pokáčem na opeře.
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Siniaková si užívala dovolené na Maledivách
Siniaková si užívala dovolené na Maledivách
Siniaková si užívala dovolené na Maledivách
Siniaková si užívala dovolené na Maledivách
Siniaková si užívala dovolené na Maledivách
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková

Letos si »upekla« další famózní sezonu s šesti triumfy včetně dvou grandslamových a potvrdila pozici deblové královny. Teď si tenisová hvězda Kateřina Siniaková (29) stoupla v kuchyni k plotně, aby upekla něco ještě sladšího – vánoční cukroví.

Váleček místo rakety, formičky místo tenisáků, rozpálená trouba jako trénink na australskou výheň. Katka vystřihla linecké, rohlíčky i včelí úly. A večer se vydala na koncert Lucie Bílé do Státní opery, kde mimo jiné zapózovala s písničkářem Pokáčem!

Vánoce bude mít rozhodně sladké. Siniaková se s parťačkou Taylor Townsendovou (29) dočkala v pondělí výsostného ocenění. Ženská tenisová agentura je zvolila nejúspěšnějším párem sezóny. Pro Katku se jedná již o čtvrté takové ocenění. Před tím ho získala třikrát s Barborou Krejčíkovou (29).

Mazala a lepila linecké
Mazala a lepila linecké

 

 

Témata:  vánoceblesksporttenisKateřina SiniakováBarbora KrejčíkováLucie BíláTaylor TownsendováStátní opera Praha

Související články



Články odjinud