Siniaková tančila u trouby: Pekáč a Pokáč
Letos si »upekla« další famózní sezonu s šesti triumfy včetně dvou grandslamových a potvrdila pozici deblové královny. Teď si tenisová hvězda Kateřina Siniaková (29) stoupla v kuchyni k plotně, aby upekla něco ještě sladšího – vánoční cukroví.
Váleček místo rakety, formičky místo tenisáků, rozpálená trouba jako trénink na australskou výheň. Katka vystřihla linecké, rohlíčky i včelí úly. A večer se vydala na koncert Lucie Bílé do Státní opery, kde mimo jiné zapózovala s písničkářem Pokáčem!
Vánoce bude mít rozhodně sladké. Siniaková se s parťačkou Taylor Townsendovou (29) dočkala v pondělí výsostného ocenění. Ženská tenisová agentura je zvolila nejúspěšnějším párem sezóny. Pro Katku se jedná již o čtvrté takové ocenění. Před tím ho získala třikrát s Barborou Krejčíkovou (29).