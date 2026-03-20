Ružička naštval Rusy: Vyhodili ho ze Spartaku! Co provedl?
Před dvěma lety vzbudil slovenský hokejista Adam Ružička (26) obrovský poprask, když mu během zámořské štace srazilo vaz uniklé video s bílým práškem na sociálních sítích. Azyl následně našel v ruské KHL, nedávno se mu narodila dcera a zdálo se, že seká dobrotu, aby se na jeho drogový skandál co nejrychleji zapomnělo. Teď ale přišel další nepochopitelný zkrat, po kterém s ním Rusové vyrazili dveře...
Ružička v posledních dvou sezónách nastupoval za Spartak Moskva. Teď už je ale zřejmé, že štace v tomto klubu je u konce. Rusové ho totiž vyrazili! Oficiální stanovisko hovoří o tom, že ze strany Adama došlo k porušení smluvních závazků. A přestože se tiskové oddělení nepodělilo o žádné detaily, v Rusku se o okolnostech, které k Ružičkově konci vedly, mluví dost hlasitě.
Problém mezi klubem a Adamem měl údajně nastat už před zápasem v Kazani 10. března. Podle informací Sportbox.tv Slovák oznámil trenérům, že nebude hrát, a odletěl zpět do Moskvy. To bylo pro Rusy k nevíře. „Celkově se Adam v této sezóně ukázal jako toxický člověk. Otravoval týmovou atmosféru a nebyl ochotný za mužstvo bojovat,“ stojí v textu zmíněného webu. Ružička navíc dostal od klubu pokutu.
S vyjádřením k situaci pak přišel také Adamův hokejový agent Aljoša Pilko. Ten navíc naznačil, že vše může mít dohru u soudu. „Budeme jednat v souladu s předpisy a budeme právně chránit práva hráče,“ řekl pro Championat.ru. „V této chvíli nemám k situaci co dodat,“ uzavřel.