Cibulková vyfasovala tučnou pokutu: Překvapivá reakce jejího otce
Návod na »fit drink« vyšel bývalou tenistku Dominiku Cibulkovou pořádně draho. Za reklamu na vodku sklidila nejprve posměch, pak pohoršení a nakonec i tučnou pokutu. A její táta Milan má o celé kauze jasno...
„Jdeme si připravit lehký drink. Chci si trochu vyhodit z kopýtka a chci, aby to mělo co nejméně kalorií. Víte o tom, že vodka je nejvíc nízkokalorický alkohol? Má nejméně kalorií,“ radila fanouškům Cibulková, které se v nedávné době povedlo senzačně zhubnout a na zdravé životosprávě z velké části stavěla svůj obsah na sociálních sítích. Po internetu se obratem začaly šířit ostré reakce – rozhořčený vzkaz bývalé tenistky a političky Romany Tabákové či parodující videa influencerů Františka Košarišťana, známého jako Fero Joke, nebo Filipa Jovanoviče.
Horší pro Cibulkovou bylo, když do věci vstoupila Rada pro reklamu. Ta rozhodla, že došlo k porušení etického kodexu reklamní praxe – alkohol totiž nemůže být lidem prezentován jako něco přínosného pro zdravý životní styl. A Rada pro mediální služby pak ještě přitvrdila. Podle Denníku N uložila Cibulkové pokutu více než 120 tisíc korun.
Dominika je ale z kurtů zvyklá se nevzdávat. Podobně přistupuje i k této bitvě, do které povolala právníky a jejich prostřednictvím se k situaci vyjádřila. „Dnes jsme se z médií dozvěděli, že Rada pro mediální služby vydala rozhodnutí o uložení pokuty naší klientce, Dominice Navara Cibulkové, ve výši 5 000 eur. Naše klientka důrazně odmítá závěr, že se dopustila porušení zákona, a vyjadřuje zásadní výhrady k postupu Rady pro mediální služby,“ píše se v úvodu prohlášení, ze kterého plyne, že rozhodnutí Dominika ani její právníci dosud neobdrželi. Zástupci Cibulkové mají navíc za to, že takové kroky mohou poškodit její reputaci, dobré jméno a důvěryhodnost.
Mnohem přímočařejší byl s reakcí Dominičin otec Milan. „To je možné jen ve Slovákistánu!“ ulevil si v komentářích s velkou dávkou zvracejících smajlíků. Celá kauza tak očividně ještě zdaleka nekončí...